Fudbal

Svega je bilo na startu Lige konferencije: Strelci Gudelj, Jojić, Kangva... Hajduk šokirao Ajaks uz ustaški pir na Poljudu

O.М.

15. 10. 2026. u 21:26

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Fudbaleri banjalučkog Borca poraženi su 2:1 na gostovanju Panatinaikosu u prvom kolu Lige konferencije, a meč su obeležili bivši igrači Zvezde i Partizana

Свега је било на старту Лиге конференције: Стрелци Гудељ, Јојић, Кангва... Хајдук шокирао Ајакс уз усташки пир на Пољуду

Yannis Halas / imago sportfotodienst / Profimedia

Panatinaikos je mogao do vođstva već u šestom minutu, ali je golman Borca Mladen Jurkas odbranio udarac Visentea Taborde sa bele tačke. Četiri minuta kasnije dosuđen je novi penal za "zelene" koji je u gol pretvorio Siril Desers. 

Domaćin je prednost udvostručio u 70. minutu golom Krisa Kangve, nekadašnjeg fudbalera Crvene zvezde. Miloš Jojić, nekadašnji fudbaler Partizana, postavio je konačan rezultat golom u 80. minutu.

Borac u narednom kolu, sledećeg četvrtka, dočekuju finski KUPS koji je poražen od Trabzonspora kod kuće. Mohamed Salah je inspirisao "tajfun sa Crnog mora" i doveo ga do pobede od 4:1.

Nemanja Gudelj postigao je izjednačujući gol za Hetafe u remiju 1:1 španske ekipe sa rumunskom Univerzitatea Krajovom.

Hetafe u narednom kolu, sledećeg četvrtka, dočekuje Lugano koji je pobedio Crvenu zvezdu rezultatom 3:2.

Na Poljudu je splitski Hajduk iznenadio nekadašnjeg šamčpiona Evrope Ajaks i slavio sa 2:1, uz ustaški pir Torcide o kome smo već pisali.

Liga konferencije, 1. kolo:

CSKA Sofija – Monako 1:2
Egnatija – Mitjiland 1:1
Gent – Arhus 1:0
Hajduk Split – Ajaks 2:1
KuPS –Trabzonspor 2:4
Lugano – Crvena zvezda 3:2
Mjelbi – Inter Eskalades 2:0
PAO – Borac Banja Luka 2:1
Riga – Kairat 1:1
Univ. Krajova – Hetafe 1:1

Od 21.00 igraju:

Atalanta – Pafos
Bran – Linkoln
Brajton – Žalgiris
Kopenhagen – Braga
Frajburg – Jablonec
Harts – Noršelan
Sent Trojden – Iberija
Tvente – Tun

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