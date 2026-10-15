Svega je bilo na startu Lige konferencije: Strelci Gudelj, Jojić, Kangva... Hajduk šokirao Ajaks uz ustaški pir na Poljudu
Fudbaleri banjalučkog Borca poraženi su 2:1 na gostovanju Panatinaikosu u prvom kolu Lige konferencije, a meč su obeležili bivši igrači Zvezde i Partizana
Panatinaikos je mogao do vođstva već u šestom minutu, ali je golman Borca Mladen Jurkas odbranio udarac Visentea Taborde sa bele tačke. Četiri minuta kasnije dosuđen je novi penal za "zelene" koji je u gol pretvorio Siril Desers.
Domaćin je prednost udvostručio u 70. minutu golom Krisa Kangve, nekadašnjeg fudbalera Crvene zvezde. Miloš Jojić, nekadašnji fudbaler Partizana, postavio je konačan rezultat golom u 80. minutu.
Borac u narednom kolu, sledećeg četvrtka, dočekuju finski KUPS koji je poražen od Trabzonspora kod kuće. Mohamed Salah je inspirisao "tajfun sa Crnog mora" i doveo ga do pobede od 4:1.
Nemanja Gudelj postigao je izjednačujući gol za Hetafe u remiju 1:1 španske ekipe sa rumunskom Univerzitatea Krajovom.
Hetafe u narednom kolu, sledećeg četvrtka, dočekuje Lugano koji je pobedio Crvenu zvezdu rezultatom 3:2.
Na Poljudu je splitski Hajduk iznenadio nekadašnjeg šamčpiona Evrope Ajaks i slavio sa 2:1, uz ustaški pir Torcide o kome smo već pisali.
Liga konferencije, 1. kolo:
CSKA Sofija – Monako 1:2
Egnatija – Mitjiland 1:1
Gent – Arhus 1:0
Hajduk Split – Ajaks 2:1
KuPS –Trabzonspor 2:4
Lugano – Crvena zvezda 3:2
Mjelbi – Inter Eskalades 2:0
PAO – Borac Banja Luka 2:1
Riga – Kairat 1:1
Univ. Krajova – Hetafe 1:1
Od 21.00 igraju:
Atalanta – Pafos
Bran – Linkoln
Brajton – Žalgiris
Kopenhagen – Braga
Frajburg – Jablonec
Harts – Noršelan
Sent Trojden – Iberija
Tvente – Tun
Preporučujemo
Rijera zagrmeo na UEFA: Možda nas ne žele u Evropi
15. 10. 2026. u 21:16
Elšnik nakon neuspeha u Luganu: Razočarali smo sebe, navijače, trenera...
15. 10. 2026. u 21:04
Koliko Partizan nema sreće... Povredio se i Džekiri
15. 10. 2026. u 21:01
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Sjajne vesti za Crvenu zvezdu! Ibon Navaro dobio neočekivano "pojačanje"
Crveno-beli imaju još jedan razlog za slavlje nakon pobede nad Asvelom
14. 10. 2026. u 22:28
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
Nakon moždanog udara: Žika Jakšić operisan u Zagrebu
VODITELj Žika Jakšić sredinom prošle godine pretrpeo je moždani udar, a sada se ponovo susreo sa još jednim zdravstvenim problemom, doduše, mnogo blažim.
14. 10. 2026. u 18:41
Komentari (0)