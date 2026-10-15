Svega je bilo na startu Lige konferencije: Strelci Gudelj, Jojić, Kangva... Hajduk šokirao Ajaks uz ustaški pir na Poljudu

Fudbaleri banjalučkog Borca poraženi su 2:1 na gostovanju Panatinaikosu u prvom kolu Lige konferencije, a meč su obeležili bivši igrači Zvezde i Partizana

Yannis Halas / imago sportfotodienst / Profimedia

Panatinaikos je mogao do vođstva već u šestom minutu, ali je golman Borca Mladen Jurkas odbranio udarac Visentea Taborde sa bele tačke. Četiri minuta kasnije dosuđen je novi penal za "zelene" koji je u gol pretvorio Siril Desers.

Domaćin je prednost udvostručio u 70. minutu golom Krisa Kangve, nekadašnjeg fudbalera Crvene zvezde. Miloš Jojić, nekadašnji fudbaler Partizana, postavio je konačan rezultat golom u 80. minutu.

Borac u narednom kolu, sledećeg četvrtka, dočekuju finski KUPS koji je poražen od Trabzonspora kod kuće. Mohamed Salah je inspirisao "tajfun sa Crnog mora" i doveo ga do pobede od 4:1.

Nemanja Gudelj postigao je izjednačujući gol za Hetafe u remiju 1:1 španske ekipe sa rumunskom Univerzitatea Krajovom.

Hetafe u narednom kolu, sledećeg četvrtka, dočekuje Lugano koji je pobedio Crvenu zvezdu rezultatom 3:2.

Na Poljudu je splitski Hajduk iznenadio nekadašnjeg šamčpiona Evrope Ajaks i slavio sa 2:1, uz ustaški pir Torcide o kome smo već pisali.

Liga konferencije, 1. kolo: CSKA Sofija – Monako 1:2

Egnatija – Mitjiland 1:1

Gent – Arhus 1:0

Hajduk Split – Ajaks 2:1

KuPS –Trabzonspor 2:4

Lugano – Crvena zvezda 3:2

Mjelbi – Inter Eskalades 2:0

PAO – Borac Banja Luka 2:1

Riga – Kairat 1:1

Univ. Krajova – Hetafe 1:1 Od 21.00 igraju: Atalanta – Pafos

Bran – Linkoln

Brajton – Žalgiris

Kopenhagen – Braga

Frajburg – Jablonec

Harts – Noršelan

Sent Trojden – Iberija

Tvente – Tun