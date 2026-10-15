Rijera zagrmeo na UEFA: Možda nas ne žele u Evropi

Fudbaleri Crvene zvezde gostovali su Luganu u prvom kolu Lige konferencija. Nakon meča Albert Rijera izneo je utiske.

FOTO: FK Crvena zvezda

Fudbaleri Zvezde poraženi su od Lugana u uzbudljivoj utakmici punoj preokreta, a Španac je imao šta da kaže...

- Katastrofa. Pokušaću da budem miran, tim me treba, suspendovaće me UEFA, ali želimo da se istraži zašto smo ispali iz Lige Evrope kada je golman sam pao. Želim da se takmičim, ali UEFA mora da istraži ovo, možda nas ne žele u Evropi. Možemo da pričamo o fudbalu....

O greškama u defanzivi...

- Defanzivni deo, analizirajući šanse koje su imali i kako su igrali u poslednjoj zoni, bilo j grešaka. Ali, fudbal je igra sa greškama. Pokušavali smo da isprovociramo greške rivala, a smanjimo naše. Prvi gol, to je moja greška, tako to posmatram. U toj situaciji 25 puta ne pogreši, sad jeste, u redu. Drugi gol, u našem šesnaestercu, da, greška. Ostatak, da bismo se dobro branili, moramo bolje da branimo druge lopte. Razočaran sam, moramo da budemo fizički spremniji, radimo na tome. Kontrolisali smo sve, ali nismo postigli gol kad smo mogli da povedemo sa 3:1, mogli smo tada da završimo utakmicu.

Govorio je o fizičkoj spremi.

- Izgubili smo neke lopte, ali sve je bilo do fizike. Igrači su bili umorni, prelako smo gubili lopte u finišu. Do tada smo kontrolisali utakmicu. Ali, nisam bio nervozan tokom utakmice zbog igrača. Igrači sa klupe su morali da nam daju više.

Imao je Rijera ponovo mnogo zamerki na suđenje, pre svega zbog jedanaesterca sviranog Bađu u finišu utakmice.

- Zbog penala nismo u Ligi Evrope, zbog penala nismo pobedili večeras. Ne pričamo o fudbalu. Ovo je moj klub. Posvećen sam mu. Želim da se takmičim. Mora da se istraži, možda UEFA ne želi nas u Evropi. Ako ne želi, nek kaže zašto? Ovo je bio masterklas, postojao je samo jedan tim na terenu. Nisam zadovoljan kako smo fizički izgledali, ali ne možemo da pričamo o fudbalu kada najbitnije stvari nisu o fudbalu - rekao je trener Zvezde.

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