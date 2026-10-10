LUDNICA U LA LIGI: Papirni avioni prekinuli utakmicu na najgorem stadionu u Španiji
Utakmica Rajo Valjekana i Atletik Bilbaa prekinuta je u subotu, a razlog je neobičan protest navijača domaćeg kluba protiv vlasničkih struktura.
Naime, domaći navijači već duži vremenski period žele da oteraju predsednika kluba Raula Martina Prese i redovno imaju akcije u tu svrhu koje se kreću od duhovitih do brutalnih i nazad.
Ovoga puta su na teren bacali papirne aviončiće i gumene loptice.
Meč je trebalo da bude prvi ovosezonski na stadionu Valjekas, koji je privremeno zatvoren nakon što su utvrđeni ozbiljni problemi sa zdravljem i bezbednošću, uključujući rizik od legionarske bolesti. Navijači već dugo krive Presu za loše održavanje infrastrukture i nedostatak ulaganja u modernizaciju kluba.
U 13. minutu, kada obično skandiraju „Presa, odlazi“, navijači su prvi put ubacili predmete na teren. Sudija je prekinuo igru, a razglasom je upućen apel da se to ne ponavlja. Posle 15 minuta meč je nastavljen, ali su navijači sa južne tribine ponovo gađali teren, pa je sudija definitivno prekinuo utakmicu pri rezultatu 0:0.
Atletik je saopštio da će kontaktirati navijače koji su doputovali u Madrid kako bi im organizovao povraćaj novca za karte.
Problemi u Rajo Valjekanu traju godinama. Prošle sezone igrači su teren opisali kao „neigriv“, ukazujući i na nedostatak tople vode u svlačionicama i loše čišćenje. Ekipa je početak prethodne sezone dočekala bez mogućnosti da koristi trening-centar zbog buđi, pa je pravo čudo kko je u takvim uslovima stigla do finala Lige konferencije, u kojem je poražena od Kristal palasa sa 1:0.
Navijači se, uz to, redovno satima zadržavaju u redovima za karte jer je Rajo jedini klub u španskoj eliti koji nema internet-prodaju ulaznica. Posle sedam kola, tim zauzima 13. mesto u La Ligi sa dve pobede.
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