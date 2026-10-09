Porodica nije mogla ni da gleda! Tužilac pokazao fotografiju! Ovako je Maradona preminuo (FOTO)

Tužioci su tokom suđenja izneli potresne detalje o smrti Dijega Maradone, ističući neodgovornost medicinskog tima koji je brinuo o njemu, dok su članovi porodice bili prisiljeni da okrenu glavu od stravične fotografije.

Foto: Bildbyran / Zuma Press / Profimedia

Tužioci su u četvrtak zatražili zatvorske kazne u rasponu od četiri do 12 godina za medicinski tim koji je brinuo o Dijegu Maradoni tokom njegovih poslednjih dana u novembru 2020. godine, osudivši "haotičnu organizaciju” koja je dovela do toga da je slavni fudbaler bio "napušten" i prepušten sam sebi.

Tužilac Patricio Ferari napravio je razliku između dve grupe optuženih. Zatražio je kazne od osam do 12 godina zatvora za troje zdravstvenih radnika koje smatra krivima za ubistvo sa eventualnom namerom, odnosno za nemar počinjen uz saznanje da bi takvo postupanje moglo da rezultira smrću.

Za preostalo troje optuženih zatražio je blažu kvalifikaciju krivičnog dela — ubistvo iz nehata, uz zahtev za zatvorske kazne u trajanju od četiri do pet godina. Nije zatražio kaznu za sedmog optuženog, lekara van tog tima, koji je Maradonu posetio samo jednom tokom njegovog kobnog oporavka.

Posebno je potresan bio trenutak kada je tužilac pokazao fotografiju pokojnog Maradone, što njegova bivša partnerka Klaudija Vilafanje i njihove zajedničke ćerke Dalma i Đanina nisu mogle da gledaju. Okrenule su glavu kako bi izbegle gledanje stravične fotografije svoje voljene osobe. (Pogledajte OVDE)

- Ovako je Maradona umro. Tužan kraj tog 25. novembra. Hronologija prorečene smrti koju imamo pred očima. Ova fotografija je vrhunac svega što su ljudi koji su trebali da brinu o pacijentu učinili i nisu učinili. Tužilaštvo je van svake razumne sumnje dokazalo postojanje anarhične strukture koju karakteriše apsolutna neorganizovanost. Tu grupu improvizovanih pojedinaca predvodio je Leopoldo Luke. Između 11. i 20. novembra 2020. ova grupa pojedinaca prekršila je sve obaveze koje je preuzela, prepustivši Maradonu njegovoj sudbini - rekao je tužilac Patricio Ferari.

