Udarac za kraljevski klub: Fudbaler Reala van terena do kraja godine

Muke za "kraljevski" klub.

Foto: Tanjug/AP Photo/Matthias Schrader

Fudbaler Reala Raul Asensio odsustvovaće zbog povrede najmanje tri meseca van terena, preneo je danas španski As.

Španski mediji podsećaju da Asensio ima problema sa prelomom desne potkolenice, a posle konsultacija sa medicinskim i stručnim štabom Reala odlučeno je da fudbaler madridskog kluba bude podvrgnut operaciji.

On je u utorak prekinuo trening zbog bolova, podvrgnut je danas novim pregledima i ustanovljeno je da mora na operaciju.

- Asensio će sutra biti operisan zbog preloma tibije desne noge - saopštio je Real, ali nije objavio koliko će fudbaler madridskog kluba da odsustvuje sa terena.

Međutim, španski mediji tvrde da bi Asensio na teren trebalo da se vrati tek početkom naredne godine.

