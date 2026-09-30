Fudbal

Udarac za kraljevski klub: Fudbaler Reala van terena do kraja godine

Filip Milošević

30. 09. 2026. u 17:06

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Muke za "kraljevski" klub.

Ударац за краљевски клуб: Фудбалер Реала ван терена до краја године

Foto: Tanjug/AP Photo/Matthias Schrader

Fudbaler Reala Raul Asensio odsustvovaće zbog povrede najmanje tri meseca van terena, preneo je danas španski As.

Španski mediji podsećaju da Asensio ima problema sa prelomom desne potkolenice, a posle konsultacija sa medicinskim i stručnim štabom Reala odlučeno je da fudbaler madridskog kluba bude podvrgnut operaciji.

On je u utorak prekinuo trening zbog bolova, podvrgnut je danas novim pregledima i ustanovljeno je da mora na operaciju.

- Asensio će sutra biti operisan zbog preloma tibije desne noge - saopštio je Real, ali nije objavio koliko će fudbaler madridskog kluba da odsustvuje sa terena.

Međutim, španski mediji tvrde da bi Asensio na teren trebalo da se vrati tek početkom naredne godine.


 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MISLILA SAM DA ĆU UMRETI: Lepa Brena o teškom zdravstvenom problemu - Bila sam jako uplašena, tumor markeri su bili povišeni

"MISLILA SAM DA ĆU UMRETI": Lepa Brena o teškom zdravstvenom problemu - "Bila sam jako uplašena, tumor markeri su bili povišeni"