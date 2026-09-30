Vlasnik fudbalskog kluba pogođen snajperom? Policija na nogama, ovo su novi detalji (VIDEO)
Tragedija u Bugarskoj potresla ceo region.
Vlasnik Fudbalskog kluba Botev iz Plovdiva Ilijan Filipov (53) ubijen je u noći između utorka i srede, a sada su se pojavili novi detalji u istrazi tog gnusnog zločina.
Uspešni biznismen je pronađen mrtav u objektu koji je bio u njegovom vlasništvu, u kvartu Hristo Smirnenski. Policiji je slučaj prijavljen oko jedan sat posle ponoći, nakon čega su organi reda i tužilaštvo odmah počeli da češljaju sve sumnjive radnje.
Kako prenose lokalni mediji, ubica je Filipova čekao u zasedi, a pucano je iz obližnjeg šumovitog područja. Korišćeno je vatreno oružje, a pojedini izvori tvrde da je u pitanju snajper, iako još nema zvanične potvrde. Takođe, spekuliše se da je Ilijan pogođen u glavu, kao i da je napadač ispalio više hitaca.
Direktor plovdivske policije Vasil Kostadinov rekao je da se proveravaju sve moguće verzije događaja. Naglasio je i da zasad nema podataka da je osnivač i prvi čovek građevinske kompanije "PIMK" ranije dobijao neke pretnje ili da je prijavljivao da mu je bezbednost ugrožena.
Nakon ubistva koji je šokirao sve u Bugarskoj, ali i regionu, pojačane su kontrole na ulazima i izlazima iz Plovdiva. Proveravaju se vozila i osobe na osnovu operativnih informacija prikupljenih tokom istrage. Postoje čak indicije da su kamere u okolini snimile ubicu.
U potragu su uključeni nacionalni operativni štab, a na slučaju rade Glavna direkcija nacionalne policije, tužilaštvo i Državna agencija za nacionalnu bezbednost. Ispituju se ljudi koji su se nalazili u blizini mesta zločina oko jedan sat posle ponoći, kada je stigla prijava.
Okružna tužiteljka Plovdiva Vanja Hristeva potvrdila je da je pokrenut postupak zbog ubistva sa umišljajem i da se proveravaju svi mogući motivi. Za sada nije poznato da li je neko osumnjičen, niti šta bi mogao da bude motiv ovog zločina.
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