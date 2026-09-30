Terzić se našalio sa Novakom Simovićem: Da li smeš da primiš poklon od mene? (VIDEO)
CRVENA zvezda došla je da uveliča jubilej FK Njegoš iz Lovćenca.
Generalni direktor crveno-belih, Zvezdan Terzić vratio se u rodno mesto kako bi prisustvao lepom jubileju ovog kluba.
Iz Lovćenca je takođe i fudbalski sudija, Novak Simović koji je od prvog čoveka kluba iz Beograda dobio poklon.
On je kao direktor škole, dobio dres sa brojem 80, kao broj godina koji slavi FK Njegoš. Zvezdan Terzić mu je uručio i Zvezdinu monografiju.
Njegoš trenutno nastupa u Vojvođanskoj zoni i posle šest kola zauzima 12. mesto na tabeli sa sedam bodova.
Što se Crvene zvezde tiče ona je prva u Superligi Srbije sa 28 bodova, šest više od prvog pratioca, ekipe Vojvodine.
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