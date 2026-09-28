Igrali protiv Zvezde i Partizana u elitnom rangu, sada su izgubili 13:1 i nalaze se na dnu beton lige

Tužno kako je nekada veliki beogradski klub zakucan za dno tabele

FOTO: N. Paraušić

Izraz „od zlata do blata” savršeno opisuje istorijski put kultnog beogradskog fudbalskog kluba Hajduka sa Liona. Tim koji je nekada igrao elitni rang i ugostio najveće timove zemlje doživeo je težak pad kroz niže lige, a u poslednje vreme se suočava sa najtežim danima u svojoj istoriji. Danas se nalazi u Međuopštinskoj ligi grupa "B", a to je ujedno i "beton" liga, tačnije poslednji rang takmičenja.

Oni su prošlog vikenda doživeli ubedljiv poraz od Palilulca od čak 13:1 i kako se nezvanično saznaje klub bi uskoro mogao i da se ugasi jer je u velikim prbolemima.

Ne baš toliko davno, pre nešto više od dve decenije, ovaj klub je igrao u najvišem rangu takmičenja i iznedrio kasnije neke od najvećih fudbalera sa ovih prostora koji su nosili dresove Crvene zvezde i Partizana.

Nakon zlatnih godina, usledio je strmoglav pad kroz rangove takmičenja. Klub je ispao iz elite, godinama tavorio u Srpskoj ligi Beograd, da bi kasnije skliznuo u Beogradsku zonu, zatim i u petu ligu, a sada se nalazi u "beton" ligi.

U najtežim periodima finansijske i organizacione krize, klub je beležio neke od najtežih poraza u istoriji srpskog fudbala, među kojima je i čuveni poraz od Partizana rezultatom 17:0 u Kupu.

Iz redova Hajduka poniklo je nekoliko poznatih igrača, a najpoznatiji je Vladimir Petrović Pižon (četvrta Zvezdina zvezda). Pored njega bili su još mnogi velikani, kao što su Stanislav Karasi , Aleksandar Stanojević i mnogi drugi.

Osnovan je 1936. godine na Zvezdari pod imenom Banat a ime je promenio 1937. godine u Hajduk. Klub je nastupao dva puta u svojoj istoriji kao prvoligaš u sezonama 1999/00. i 2004/05. međutim nije bilo previše uspeha pošto su oba puta nakon jedne sezone vraćali u rang ispod.

Hajduk sa Liona danas predstavlja romantični podsetnik na prošla fudbalska vremena, ali i surovu realnost manjih beogradskih klubova koji bez stabilnih sponzora teško opstaju u modernom sportu.