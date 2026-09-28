Igrali protiv Zvezde i Partizana u elitnom rangu, sada su izgubili 13:1 i nalaze se na dnu beton lige
Tužno kako je nekada veliki beogradski klub zakucan za dno tabele
Izraz „od zlata do blata” savršeno opisuje istorijski put kultnog beogradskog fudbalskog kluba Hajduka sa Liona. Tim koji je nekada igrao elitni rang i ugostio najveće timove zemlje doživeo je težak pad kroz niže lige, a u poslednje vreme se suočava sa najtežim danima u svojoj istoriji. Danas se nalazi u Međuopštinskoj ligi grupa "B", a to je ujedno i "beton" liga, tačnije poslednji rang takmičenja.
Oni su prošlog vikenda doživeli ubedljiv poraz od Palilulca od čak 13:1 i kako se nezvanično saznaje klub bi uskoro mogao i da se ugasi jer je u velikim prbolemima.
Ne baš toliko davno, pre nešto više od dve decenije, ovaj klub je igrao u najvišem rangu takmičenja i iznedrio kasnije neke od najvećih fudbalera sa ovih prostora koji su nosili dresove Crvene zvezde i Partizana.
Nakon zlatnih godina, usledio je strmoglav pad kroz rangove takmičenja. Klub je ispao iz elite, godinama tavorio u Srpskoj ligi Beograd, da bi kasnije skliznuo u Beogradsku zonu, zatim i u petu ligu, a sada se nalazi u "beton" ligi.
U najtežim periodima finansijske i organizacione krize, klub je beležio neke od najtežih poraza u istoriji srpskog fudbala, među kojima je i čuveni poraz od Partizana rezultatom 17:0 u Kupu.
Iz redova Hajduka poniklo je nekoliko poznatih igrača, a najpoznatiji je Vladimir Petrović Pižon (četvrta Zvezdina zvezda). Pored njega bili su još mnogi velikani, kao što su Stanislav Karasi , Aleksandar Stanojević i mnogi drugi.
Osnovan je 1936. godine na Zvezdari pod imenom Banat a ime je promenio 1937. godine u Hajduk. Klub je nastupao dva puta u svojoj istoriji kao prvoligaš u sezonama 1999/00. i 2004/05. međutim nije bilo previše uspeha pošto su oba puta nakon jedne sezone vraćali u rang ispod.
Hajduk sa Liona danas predstavlja romantični podsetnik na prošla fudbalska vremena, ali i surovu realnost manjih beogradskih klubova koji bez stabilnih sponzora teško opstaju u modernom sportu.
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