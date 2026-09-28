DOSTA MI JE: Bivši trener Partizana odbija da se oženi 38 godina mlađom devojkom
Podsetimo, iza sebe već ima pet brakova
Lotar Mateus, nekadašnji trener Partizana i jedna od najvećih legendi nemačkog i svetskog fudbala, ponovo je privukao pažnju javnosti, ali ovoga puta ne zbog fudbala.
Mateus (65) uživa u vezi sa 27-godišnjom Teresom Zomer, koja je od njega mlađa čak 38 godina. Njih dvoje su se zajedno pojavili i na ovogodišnjem Oktoberfestu u Minhenu, a njihova veza traje oko godinu i po dana. Ipak, nemački as nema nameru da ponovo stane pred matičara.
Mateus je iza sebe ostavio čak pet brakova i isto toliko razvoda, zbog čega je, kako je sam poručio, odlučio da je sa venčanjima završio.
- Sigurno ne nameravam ponovo da se ženim. Dosta mi je - rekao je Mateus u intervjuu koji je prenet u evropskim medijima.
Njegova sadašnja partnerka Teresa Zomer pojavljuje se sa njim na brojnim javnim događajima. Prvi put su zajedno primećeni prošle godine tokom boravka u Austriji, a od tada su nekoliko puta fotografisani u javnosti.
Mateus je tokom igračke karijere postao svetski šampion sa Nemačkom 1990. godine, iste godine kada je osvojio i „Zlatnu loptu“. Za reprezentaciju je odigrao 150 utakmica, a nastupao je za Bajern Minhen i Inter.
Posebno mesto u njegovoj trenerskoj karijeri zauzima Partizan. Nemac je crno-bele predvodio u sezoni 2002/03, ušao u Ligu šampiona 2003. i u decembru iste godine otišao iz Humske.
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