Fudbal

DOSTA MI JE: Bivši trener Partizana odbija da se oženi 38 godina mlađom devojkom

М.М.

28. 09. 2026. u 14:40

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Podsetimo, iza sebe već ima pet brakova

ДОСТА МИ ЈЕ: Бивши тренер Партизана одбија да се ожени 38 година млађом девојком

Foto: Instagram/theresa.sommer

Lotar Mateus, nekadašnji trener Partizana i jedna od najvećih legendi nemačkog i svetskog fudbala, ponovo je privukao pažnju javnosti, ali ovoga puta ne zbog fudbala.

Mateus (65) uživa u vezi sa 27-godišnjom Teresom Zomer, koja je od njega mlađa čak 38 godina. Njih dvoje su se zajedno pojavili i na ovogodišnjem Oktoberfestu u Minhenu, a njihova veza traje oko godinu i po dana. Ipak, nemački as nema nameru da ponovo stane pred matičara.

Mateus je iza sebe ostavio čak pet brakova i isto toliko razvoda, zbog čega je, kako je sam poručio, odlučio da je sa venčanjima završio.

- Sigurno ne nameravam ponovo da se ženim. Dosta mi je - rekao je Mateus u intervjuu koji je prenet u evropskim medijima.

FOTO: M. Vukadinović

 

Njegova sadašnja partnerka Teresa Zomer pojavljuje se sa njim na brojnim javnim događajima. Prvi put su zajedno primećeni prošle godine tokom boravka u Austriji, a od tada su nekoliko puta fotografisani u javnosti.

Mateus je tokom igračke karijere postao svetski šampion sa Nemačkom 1990. godine, iste godine kada je osvojio i „Zlatnu loptu“. Za reprezentaciju je odigrao 150 utakmica, a nastupao je za Bajern Minhen i Inter.

Posebno mesto u njegovoj trenerskoj karijeri zauzima Partizan. Nemac je crno-bele predvodio u sezoni 2002/03, ušao u Ligu šampiona 2003. i u decembru iste godine otišao iz Humske.

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