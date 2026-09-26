Novi odlazak iz Partizana: Više nije uz Sašu Ilića

Zajedno sa njim u Bazel stižu Jovan Damjanović i Aleksandar Janković.

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Slaviša Jokanović i zvanično je novi trener Bazela, a sa srpskim stručnjakom u švajcarski klub stiže još nekoliko poznatih imena iz domaćeg fudbala.

Jokanović će na klupi švajcarskog velikana naslediti Stefana Lihtštajnera, koji je 9. septembra dobio otkaz posle serije loših rezultata.

U njegovom stručnom štabu biće Jovan Damjanović i Goran Vuković, dok će se Aleksandar Janković priključiti postojećem timu kondicionih trenera, obelodanili su švajcarski mediji.

Damjanović je do pre deset dana predvodio OFK Beograd, koji je u međuvremenu već imenovao novog šefa stručnog štaba. Vuković je od početka sezone bio deo stručnog štaba Saše Ilića u Partizanu, gde je radio kao šef analitike.

Janković iza sebe ima rad u Vojvodini i Crvenoj zvezdi, gde je obavljao posao kondicionog trenera.

Jokanović je do sad u trenerskoj karijeri vodio osim Partizana, Dinamo Moskvu, Šefild junajted, Fulam, Votford, Makabi Tel Aviv i El Nasr. Bazel se posle devet kola nalazi na četvrtom mestu na tabeli sa 13 bodova, ima čak 12 manje od prvoplasiranog Lugana.

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