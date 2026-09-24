Fudbal

Orlovi se ovome nisu nadali: Prazne tribine na "Marakani" tokom susreta Srbija - Grčka

Александар Илић
Aleksandar Ilić

24. 09. 2026. u 20:54

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Fudbaleri Srbije počeli su pohod u Ligi nacija, a prvi meč na Marakani nije doneo očekivanu podršku.

Орлови се овоме нису надали: Празне трибине на Маракани током сусрета Србија - Грчка

FOTO: Novosti

Izabranici Veljka Paunovića vratili su se na teren, tu je i Dušan Tadić, jedan od miljenika navijača, ali izostao je  "dvanaesti igrač", na najvećem stadionu u Srbiji, popularnoj "Marakani" izostalo je prisustvo navijača. 

Vidno su prazne tribine, a nema sumnje da će u teškoj grupi sa Grčkom, Holandijom i Nemačkom našoj selekciji u svim mečevima podrška biti prekopotrebna. 

Prvu narednu priliku da dobro popune tribine na stadionu Rajko Mitić navijači će imati u nedelju od 18 časova kada Srbija dočekuje Holandiju. 

Podsećanja radi, meč u prenosu uživo možete da pratite na našem sajtu, klikom na ovaj link. 

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

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