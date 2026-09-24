Orlovi se ovome nisu nadali: Prazne tribine na "Marakani" tokom susreta Srbija - Grčka

Fudbaleri Srbije počeli su pohod u Ligi nacija, a prvi meč na Marakani nije doneo očekivanu podršku.

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Izabranici Veljka Paunovića vratili su se na teren, tu je i Dušan Tadić, jedan od miljenika navijača, ali izostao je "dvanaesti igrač", na najvećem stadionu u Srbiji, popularnoj "Marakani" izostalo je prisustvo navijača.

Vidno su prazne tribine, a nema sumnje da će u teškoj grupi sa Grčkom, Holandijom i Nemačkom našoj selekciji u svim mečevima podrška biti prekopotrebna.

Prvu narednu priliku da dobro popune tribine na stadionu Rajko Mitić navijači će imati u nedelju od 18 časova kada Srbija dočekuje Holandiju.

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