"Lepo je kada se obuče Zvezdin dres": Legendarni Krivokapić podigao Delije na noge, pomenuo i Partizan
Radovan Krivokapić ponovo je obukao dres Crvene zvezde.
Veterani Crvene zvezde sastali su se sa FK Balkan iz Mirijeva, klubom koji je danas obeležio 100 godina postojanja. Među igračima koji su briljirali na terenu bio je i legendarni Radovan Krivokapić plesao je po terenu, čuli su se i komentari da bi mogao i danas da zaigra bar Prvu ligu Srbije.
- Ne bih mogao Prvu ligu, ali ligu veterana bih mogao. Uvek mi je drago da se odazovem ovakvim pozivima, posebno kada je jubilej jednog veka FK Balkan, ovo je kraj gde ima dosta naših navijača. Bilo nam je prijatno da igramo na ovom terenu - rekao je Krivokapić.
Osvrnuo se potom na igru i povratak u crveno-beli dres.
- Imali smo plan igre, ali su ostale akcije iz igračkih dana. Uvek je lepo kada se obuče ovaj dres, kada smo svi zajedno. Nedostajalo je još igrača iz naše generacije. Kada sam u ovom dresu naviru lepa sećanja iz igračkih dana i osećam se prijatno.
Otkrio je i šta očekuje od Zvezde danas.
- Bilo je dosta promena u poslednje vreme i očekujem novo poglavlje Crvene zvezde i da se opet osvoji dupla kruna i da se pripremamo za Ligu šampiona.
Dotakao se i Partizana.
Nije dobro za naš fudbal što je tako, ali to su njihovi problemi. Moraju da ih reše što pre, ali za dobrobit srpskog fudbala bilo bi lepo da pronađu rešenje i budu u vrhu.
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