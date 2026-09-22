Fudbal

OVO JE SPEKTAKL! Nikad nećete pogoditi gde je bio predsednik Partizana (VIDEO)

М. З.

22. 09. 2026. u 16:38

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Prvi čovek crno-belih iskoristio priliku da poseti čuvenu manifestaciju.

ОВО ЈЕ СПЕКТАКЛ! Никад нећете погодити где је био председник Партизана (ВИДЕО)

FOTO: A. K./ATAImages

Situacija u FK Partizan nikad nije bila gora u rezultatskom smislu, ekipa zauzima tek 11. mesto na tabeli Superlige sa osam bodova, navijači su razočarani, ali to očigledno ne sprečava čelnike kluba da sebi daju oduška i odmore od fudbalskih obaveza.

Usled reprezentativne pauze, koja nikad nije bila duža i trajaće čak tri nedelje zbog početka novog ciklusa Lige nacija, predsednik "parnog valjka" Rasim Ljajić (62) odlučio je da poseti čuveni Šabački vašar. Događaj koji se tradicionalno organizuje svake godine u drugoj polovini septembra i ovog puta je okupio veliki broj ljudi, dok su najmlađi mogli da uživaju u pratećim sadržajima i igrama.

Upravo tamo je viđen i poznati političar iz Novog Pazara u sklopu aktuelne izborne kampanje. To je i objavio na svom zvaničnom Instagram profilu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rasim Ljajić (@ljajicrasim)

Zanimljivo, Ljajić je sa svojim saradnicima odlučio i da proba jednu od vožnji u Luna-parku:

"Ringišpil kao sećanje na detinjstvo", napisao je prvi čovek Partizana.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rasim Ljajić (@ljajicrasim)

Podsetimo, Rasim se nedavno oglasio i povodom slabih rezultata ove sezone u domaćem prvenstvu, a najavio je da će u toku ove nedelje biti održan i sastanak Upravnog odbora.

- Na sednici UO pričaćemo o daljim koracima. Jasno je da se nalazimo u ozbiljnoj rezultatskoj krizi i niko od nas neće bežati od odgovornosti. Bilo je mnogo teških trenutaka u prethodne dve godine, ali ovo je bez sumnje najteži period. To između ostalog govori i pozicija na tabeli - rekao je Ljajić za "Sportski žurnal.

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