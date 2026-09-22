FSS NAGRADIO GUDELJA! Dijamant za srpskog vezistu i veliki aplauz svih saigrača (VIDEO)
Priznanje za iskusnog fudbalera Hetafea.
Nemanja Gudelj stigao je do 75. nastupa za reprezentaciju Srbije, a jubilej je obeležen posebnim priznanjem Fudbalskog saveza Srbije.
Iskusnom vezisti uručena je Dijamantska lopta, dok su ga saigrači i članovi stručnog štaba pozdravili gromoglasnim aplauzom. Priznanje mu je predao selektor Veljko Paunović.
Gudelj je dres A reprezentacije prvi put obukao 5. marta 2014. godine u Dablinu. Srbija je tada savladala Republiku Irsku 2:1, a 22-godišnji vezista upisao je prve minute za nacionalni tim.
Više od 12 godina kasnije, Gudelj je među najiskusnijim reprezentativcima Srbije. U međuvremenu je nastupao u kvalifikacijama i na velikim takmičenjima, a broj utakmica za državni tim doveo je do 75.
Prethodni veliki jubilej proslavio je na Svetskom prvenstvu u Kataru. Protiv Brazila, 24. novembra 2022. godine, odigrao je 50. meč u dresu Srbije.
Sada je na svom kontu još 25 nastupa, uz priznanje FSS koje je stiglo kao potvrda dugogodišnjeg reprezentativnog staža.
Podsetimo, „orlove“ prvi ispit očekuje 24. septembra, kada će od 20.45 na stadionu „Rajko Mitić“ dočekati Grčku. Srbija će tri dana kasnije, 27. septembra od 18 časova, ponovo igrati na „Marakani“, ovog puta protiv Holandije. Potom sledi gostovanje Nemačkoj u Minhenu 1. oktobra, dok će ciklus biti završen 4. oktobra u Ajndhovenu, ponovo protiv Holandije.
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