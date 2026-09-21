Holanđani sve slabiji pred duele sa Srbijom - Otpao još jedan adut
Glavobolja za novog selektora Ćavija Ernandeza.
Ređaju se loše vesti za fudbalsku reprezentaciju Holandije pred start u Ligi nacija. Popularne "lale" posle neuspeha na Mundijalu u SAD, Kanadi i Meksiku kreću u novi ciklus sa renoviranim stručnim štabom, a u Diviziji A snage će odmeriti i sa Srbijom.
Umesto Ronalda Kumana na klupu je seo čuveni španski as, koji se odmah suočava sa velikim problemima u igračkom kadru. Naime, nakon ofanzivca Bornmuta Džastina Klajverta (27), sada je sa spiska otpao i sjajni Donijel Malen (27), koji je predviđen da bude jedno od najjačih oružja državnog tima u napadu.
Prvotimac Rome je odlično počeo novu sezonu, na šest utakmica dao je isto toliko golova i upisao jednu asistenciju. Međutim, minulog vikenda se povredio na derbiju Serije A protiv Intera (2:2), zbog čega je morao da otkaže Ćaviju.
U pitanju je istegnuće mišića, pa iako nije ništa ozbiljno, moraće kratko da pauzira i neće biti u stanju da pomogne saigračima. Umesto Klajverta i Malena poziv je otišao na adrese Meksa Merdinka (23) iz AZ Alkmara i Gusa Tila (28) iz PSV-a.
Holanđani će prvo u Amsterdamu odmeriti snage sa Nemačkom (24. septembar), potom ih očekuju gostovanja protiv "orlova" i Grčke (27. septembar i 1. oktobar), a na kraju će dočekati našu selekciju u Ajndhovenu (4. oktobar).
S druge strane, dobra vest za "lale" je da je startni golgeter Brajan Brobi (24) bio odličan u porazu svog Sanderlenda od Mančester sitija (5:3), postigao het-trik i od Bi-Bi-Sija dobio "desetku" za pruženu partiju.
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