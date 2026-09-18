Fudbal

Tu je Kristijano Ronaldo: Ovo je spisak Portugala za mečeve Lige nacije!

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

18. 09. 2026. u 14:40

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PORTUGAL je razočarao na Svetskom prvenstvu. Na klupu je seo iskusni Žorž Žesus koji je objavio spisak fudbalera za Ligu nacija.

Ту је Кристијано Роналдо: Ово је списак Португала за мечеве Лиге нације!

FOTO: Tanjug/AP/Tony Gutierrez

Najupečatljivije je to da se na njemu nalazi Kristijano Ronaldo koji očigledno i dalje ime veliku želju da igra za nacionalni tim.

Spisak Portugala:

Golmani: Diogo Košta (Porto), Rui Silva (Sporting), Samjuel Soareš (Benfika);

Odbrana: Gonsalo Injasio (Sporting), Žoao Kanselo (Barselona), Diogo Dalo (Mančester junajted), Nuno Tavares (Lacio), Nuno Mendeš (PSŽ), Renato Veiga (Viljareal), Ruben Dijas (Mančester siti), Tomas Araužo (Benfika);

Vezni fudbaleri: Bruno Fernandeš (Mančester junajted), Žoao Paljinja (Benfika), Žoao Neveš (PSŽ), Ruben Neveš (Al Hilal), Vitinja (PSŽ), Bernardo Silva (Real Madrid);

Napadači: Kristijano Ronaldo (Al Nasr), Fabio Silva (Dortmund), Fransisko Trinkao (Al Ahli), Fransisko Konseisao (Juventus), Gonsalo Ramos (Milan), Žoao Feliks (Al Nasr), Pedro Neto (Čelsi), Rafael Leao (Galatasaraj).

Portugal će u Ligi nacija nastupati u A diviziji. Prvi meč igra kao domaćin, 24. septembra protiv Velsa, potom 27. septembra gostuje Norveškoj.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Preminuo legendarni fudbaler Intera i italijanske reprezentacije

Preminuo legendarni fudbaler Intera i italijanske reprezentacije