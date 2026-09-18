Tu je Kristijano Ronaldo: Ovo je spisak Portugala za mečeve Lige nacije!
PORTUGAL je razočarao na Svetskom prvenstvu. Na klupu je seo iskusni Žorž Žesus koji je objavio spisak fudbalera za Ligu nacija.
Najupečatljivije je to da se na njemu nalazi Kristijano Ronaldo koji očigledno i dalje ime veliku želju da igra za nacionalni tim.
Spisak Portugala:
Golmani: Diogo Košta (Porto), Rui Silva (Sporting), Samjuel Soareš (Benfika);
Odbrana: Gonsalo Injasio (Sporting), Žoao Kanselo (Barselona), Diogo Dalo (Mančester junajted), Nuno Tavares (Lacio), Nuno Mendeš (PSŽ), Renato Veiga (Viljareal), Ruben Dijas (Mančester siti), Tomas Araužo (Benfika);
Vezni fudbaleri: Bruno Fernandeš (Mančester junajted), Žoao Paljinja (Benfika), Žoao Neveš (PSŽ), Ruben Neveš (Al Hilal), Vitinja (PSŽ), Bernardo Silva (Real Madrid);
Napadači: Kristijano Ronaldo (Al Nasr), Fabio Silva (Dortmund), Fransisko Trinkao (Al Ahli), Fransisko Konseisao (Juventus), Gonsalo Ramos (Milan), Žoao Feliks (Al Nasr), Pedro Neto (Čelsi), Rafael Leao (Galatasaraj).
Portugal će u Ligi nacija nastupati u A diviziji. Prvi meč igra kao domaćin, 24. septembra protiv Velsa, potom 27. septembra gostuje Norveškoj.
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