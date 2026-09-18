HRVATSKA U ŠOKU! Igrao finale Mundijala protiv Mbapea, sada potpisao za šestoligaša

Fudbal je još jednom dokazao da piše priče koje ni najbolji holivudski scenaristi ne bi mogli da smisle.

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Najnovija sportska bomba stiže nam iz komšiluka, a glavni akter je čovek koji u svojoj biografiji ima uspeh o kojem milioni fudbalera širom planete mogu samo da sanjaju.

Nekadašnji reprezentativac Hrvatske i osvajač srebrne medalje na Svetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine, Josip Pivarić, doneo je odluku koja je šokirala i zaintrigirala čitav region. U 37. godini života, nakon što je pre tri godine okačio kopačke o klin i zvanično završio profesionalnu karijeru, Pivarić je odlučio da se vrati na teren.

Međutim, destinacija koju je izabrao ostavila je sve u neverici. Iskusni levi bek postao je novi fudbaler NK Prigorje Žerjavinec, kluba koji se takmiči u Prvoj zagrebačkoj ligi, što je zapravo šesti rang takmičenja u tamošnjem fudbalskom sistemu – pandan našoj popularnoj "beton ligi".

Samo nekoliko godina ranije, Pivarić je bio deo zlatne generacije hrvatskog fudbala koja je pod palicom Zlatka Dalića ispisala istoriju u Rusiji. Delio je svlačionicu sa Lukom Modrićem, Ivanom Rakitićem i Mariom Mandžukićem, a u velikom finalu Mundijala stajao je naspram Kilijana Mbapea, Antoana Grizmana i ostalih zvezda Francuske.

Danas, umesto krcatih tribina, TV prenosa za milijarde gledalaca i najmodernijih svetskih arena, Pivarića očekuju blatnjavi tereni, skromne svlačionice niželigaša i publika koju uglavnom čine lokalni meštani i verni entuzijasti.

Njegov novi klub je ponosno potvrdio ovaj transfer na svojim društvenim mrežama, svestan da su dobili pojačanje kakvo se viđa jednom u istoriji niželigaškog fudbala:

- Sa velikim zadovoljstvom predstavljamo novo ime u našoj svlačionici - Josip Pivarić od večeras je novi igrač NK Prigorje Žerjavinec! Bivši reprezentativac, osvajač svetskog srebra u Rusiji i višestruki prvak Hrvatske donosi iskustvo, kvalitet i pobednički mentalitet u našu plavo-crvenu priču. Josipe, dobro nam došao u Žerjavinec!“

Za mlađe čitaoce i one koji slabije prate regionalni fudbal, Josip Pivarić je ostavio dubok trag na klupskoj sceni. Najveći deo svoje karijere proveo je u zagrebačkom Dinamu, gde je stekao status standardnog prvotimca i sakupio čak 174 nastupa u „modrom“ dresu. Sa Dinamom je osvojio impresivnih pet titula prvaka Hrvatske i tri nacionalna kupa, dominirajući tamošnjim fudbalom godinama.

Nakon sjajnih partija na Maksimiru, usledio je i bogat inostrani transfer. Pivarić se preselio u Ukrajinu, gde je tri sezone sa velikim uspehom nosio dres tamošnjeg velikana, Dinama iz Kijeva. Za kijevski klub je odigrao 47 utakmica, osvojio titulu prvaka i Superkup Ukrajine, redovno nastupajući u evropskim takmičenjima. Profesionalni krug je zatvorio tamo gde je i počeo – u zagrebačkoj Lokomotivi, gde je bio kapiten i lider ekipe sve do penzionisanja 2023. godine. Za nacionalni tim Hrvatske odigrao je 26 utakmica.

Inače, fudbalski klub Prigorje Žerjavinec, klub osnovan još davne 1974. godine, preko noći je postao glavna sportska tema na Balkanu. Nema sumnje da će utakmice ovog šestoligaša sada biti pod lupom javnosti, a lokalni napadači imaće jedinstvenu priliku da kažu kako su išli u duel protiv zvaničnog vicešampiona sveta.