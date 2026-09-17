Još jedan bivši igrač Partizana pojačao Loznicu

Veliko pojačanje na Lagatoru

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Loznica nastavlja da formira tim za novu sezonu, a novo pojačanje zeleno-belih je iskusni Marko Živković (32), nekadašnji fudbaler Partizana.

Živković je danas zvanično postao član Loznice, a u novom klubu nosiće dres sa brojem 27. Na Lagator stiže kao slobodan igrač i trebalo bi da predstavlja opciju na poziciji desnog spoljnog.

Tokom karijere Živković je, pored Partizana, nastupao i za Teleoptik, Vojvodinu, Suduvu, Dunajsku Stredu, Radnički Niš i Voždovac.

Njegov dolazak predstavlja još jedno pojačanje Loznice sa iskustvom igranja u najvišem rangu srpskog fudbala, ali i još jedno ime koje je prethodno nosilo dres Partizana.

Podsetimo, nedavno je na Lagator stigao i Danilo Pantić, još jedan fudbaler sa značajnim iskustvom iz Humske. Pantić je tokom karijere nastupao za Partizan, Čelsi, Čukarički, Fehervar i druge klubove, a sada će iskustvom pokušati da pomogne Loznici u ostvarivanju ambicija.