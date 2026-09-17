Fudbal

Promene u Zvezdi: Rijera prelomio - tandem odlazi sa Marakane!

Новости онлајн/С.С.

17. 09. 2026. u 15:21

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Crveno-beli poslali dvojicu igrača na dokazivanje.

Промене у Звезди: Ријера преломио - тандем одлази са Маракане!

FOTO: FK Crvena zvezda

Na početku priprema za novu sezonu, Crvena zvezda je odlučila da najmlađi superligaški debitant golman Savo Radanović i fudbaler Dimitrije Šarić budu dvojno registrovani za srpskog šampiona i Grafičar.

Ipak, prema saznanjima Meridian sporta, ovaj tandem će se staviti na raspolaganje i treneru omladinaca Đorđu Rakiću, procenio je šef stručnog štaba srpskog prvaka Albert Rijera.

Zbog toga bi u teoriji za jedan vikend, pomenuti imao mogućnost da nastupi za A tim crveno-belih, za seniorsku ekipu Grafičara i za juniore Zvezde. Ideja je da dvojac ima što veću minutažu, a ujedno i da pomogne juniorima kluba s  Marakane u predstojećoj Ligi šampiona za mlade. Isti slučaj važi i za Strahinju Baucala.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Dimitrije Šarić je kod lidera Superlige Srbije u prethodnih devet kola dao dva pogotka u tri odigrana meča. Što se tiče prvoligaša, tamo je odigrao šest utakmica, a kada je reč o Radanoviću, za seniore Zvezde je branio na dva duela, kod prvoligaša koji utakmice igra iza juga Marakane - tri.

Omladince Crvene zvezde u subotu od 10 časova očekuje Večiti derbi na terenima i biće domaćini iza južne tribine stadiona "Rajko Mitić". Treba očekivati da Đorđe Rakić poslednja dva pojačanja uvrsti u startnu jedanaestorici.

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