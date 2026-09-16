Živković najveći maler u srpskom fudbalu! Lomio glavu na osam mesta, tri puta zadobio tešku povredu noge...

Jedan od najelokventnijih, najharizmatičnijih, a ujedno i najmalerozniji golman u Srbiji bez sumnje je Mladen Živković.

FOTO: FK Zemun/Instagram

Čuvar mreže i kapiten Zemuna zadobio je ozbiljnu povredu na utakmici protiv Radnika.

Sve se dogodilo u finišu prvog poluvremena, kada je Živković izleteo sa svog gola kako bi intervenisao posle jednog centaršuta, ali mu se u tom momentu noga praktično zaglavila u travi i tom prilikom ju je iskrenuo.

Inače, Živković je možda i najmalerozniji golman u zemlji.

Davne 2016. godine Zadobio je povredu Tada je Živković branio za Novi Pazar, a na njega je u duelu kopačkom naleteo Predrag Sikimić iz Crvene zvezde i naneo mu čak osam preloma lica.

U utakmici Radnički - Dinamo Vranje 2018. godine pukla mu je zadnja loža, te je iznet sa terena i hitno prevežen u obližnji urgentni centar.

Četiri godina kasnije je čuvajući gol Napretka polomio nogu na utakmici protiv Partizana kada se sudario sa Lazarom Markovićem.

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