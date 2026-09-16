ISTORIJSKA POBEDA: Naš trener Vladimir Ivić sa Al Ainom "preslišao" Kristijana Ronalda

U SVOJOJ 13 godina dugoj trenerskoj karijeri Vladimir Ivić (49) je sedeo na klupama PAOK, dva puta na Makabijevoj, pa Vorfordovoj i od prošle sezone i Ainovoj iz Ujedinjenih Arapskih emirata. Imao je ovaj nekadašnji as Proletera, Partizana, Borusije Menhengladbah, AEK, Arisa i PAO razne pobede i poraze i trofeje u svojoj radnoj biografiji, ali ono što je uradio u utorak uveče u 1. kolu Azijske Lige šampiona meri se verovatno njegovom lično najvećom pobedom od kako se bavi zanimljivom poslom.

FADEL SENNA / AFP / Profimedia

Njegov Ain je na startu takmičenja dočekao saudijski Nasr sa Kristijanom Ronaldom kao najvećom zvezdom ekipe, sa Žoao Feliksom, Sadiom Maneom koji su takođe bili u startnoj postavi i sa Angelosom Postekogluom na suprotnoj klupi. Ono što je ostalo da svetli na semaforu "Tahnun Bin Muhamed stadiona" posle 90 minuta, ulazi u istoriju Aina, ali i UAE fudbala. Veliki i nezaboravnih 4:0 u noći kadaz je domaćin čija je ukupna vrednost ekipe 35 miliona evra deklasirala i ponizila tim koji zvanično vredi 137 miliona evra.

- Spremali smo se dobro za ovu takmicu i ideja je bila da napravimo rezultat koji će sve da nas motiviše da u vrlo važnom takmičenju krenemo dobro, da pokažemo koliko i kod nas u Emiratima može da se parira višestruko bogatijim i vrednijim timovima iz Saudijske Arabije. Pobeda od 4:0 možda deluje na prvi pogled previsoko, ali je ona rezultat naše želje da se od prvih minuta pokaže koliko je svakom igraču, nama u stručnom štabu i navijačima stalo da se pobeđuje i u Ligi šampiona Azije - poručuje Vladimir Ivić u razgovoru za "Novosti", nekoliko sati posle euforične noći i trijumfa koji se pamti i koji će dugo da se prepričava.

Kristijano Ronaldo se nije video na terenu Aina. Kao ni njegovi poznati i preiskusni saigrači. Dominirali su dvostruki strelac, Marokanac El Husain Rahimi (30), njegov šest godina mlađi brat Sufijan i grčki internacionalac Jorgos Jakumakis koji su prvo iskoristili ogromnu grešku štopera Nasra, a kasnije i klasičnim kontranapadima demolirali rivala. Gestikulacija Kristijana Ronalda pred kraj, a pogotovo po završetku meča govorila je više od bilo kakvih reči..

- Euforija u klubu i u gradu je ogromna, ali sam već posle utakmice rekao da u Ligi šampiona imamko visoke ciljeve, međutim nas u kod kuće čeka možda i teži posao. Jer, ain je osvajač duple krune od prošle sezone. To sam nekoliko puta pokušao da objasnim svima oko sebe: mnogo teže je da se neki trofej brani, nego da se krene u njegovo osvajanje posle neke sezone pauze. Pred nama je stvarno tek veliki posao - zaključio je Ivić.

Skoko "pohapsio" goste JEDAN od dvojice štopera Aina je 23-godišnji Beograđanin Đorđe Skoko, nedavno pojačanje Ivićeve ekipe. Celu karijeru je Skoko proveo u mlađim timovima Čukaričkog, Zvezde, Brodarca, Lokomotive , surčinskog Jedinstva i Javora iz Ivanjice odakle je ovog leta stigao u Ain. I onda dobio priliku da "pohapsi" na terenu Ronalda, Manea i Feliksa!