ISTORIJSKA POBEDA: Naš trener Vladimir Ivić sa Al Ainom "preslišao" Kristijana Ronalda
U SVOJOJ 13 godina dugoj trenerskoj karijeri Vladimir Ivić (49) je sedeo na klupama PAOK, dva puta na Makabijevoj, pa Vorfordovoj i od prošle sezone i Ainovoj iz Ujedinjenih Arapskih emirata. Imao je ovaj nekadašnji as Proletera, Partizana, Borusije Menhengladbah, AEK, Arisa i PAO razne pobede i poraze i trofeje u svojoj radnoj biografiji, ali ono što je uradio u utorak uveče u 1. kolu Azijske Lige šampiona meri se verovatno njegovom lično najvećom pobedom od kako se bavi zanimljivom poslom.
Njegov Ain je na startu takmičenja dočekao saudijski Nasr sa Kristijanom Ronaldom kao najvećom zvezdom ekipe, sa Žoao Feliksom, Sadiom Maneom koji su takođe bili u startnoj postavi i sa Angelosom Postekogluom na suprotnoj klupi. Ono što je ostalo da svetli na semaforu "Tahnun Bin Muhamed stadiona" posle 90 minuta, ulazi u istoriju Aina, ali i UAE fudbala. Veliki i nezaboravnih 4:0 u noći kadaz je domaćin čija je ukupna vrednost ekipe 35 miliona evra deklasirala i ponizila tim koji zvanično vredi 137 miliona evra.
- Spremali smo se dobro za ovu takmicu i ideja je bila da napravimo rezultat koji će sve da nas motiviše da u vrlo važnom takmičenju krenemo dobro, da pokažemo koliko i kod nas u Emiratima može da se parira višestruko bogatijim i vrednijim timovima iz Saudijske Arabije. Pobeda od 4:0 možda deluje na prvi pogled previsoko, ali je ona rezultat naše želje da se od prvih minuta pokaže koliko je svakom igraču, nama u stručnom štabu i navijačima stalo da se pobeđuje i u Ligi šampiona Azije - poručuje Vladimir Ivić u razgovoru za "Novosti", nekoliko sati posle euforične noći i trijumfa koji se pamti i koji će dugo da se prepričava.
Kristijano Ronaldo se nije video na terenu Aina. Kao ni njegovi poznati i preiskusni saigrači. Dominirali su dvostruki strelac, Marokanac El Husain Rahimi (30), njegov šest godina mlađi brat Sufijan i grčki internacionalac Jorgos Jakumakis koji su prvo iskoristili ogromnu grešku štopera Nasra, a kasnije i klasičnim kontranapadima demolirali rivala. Gestikulacija Kristijana Ronalda pred kraj, a pogotovo po završetku meča govorila je više od bilo kakvih reči..
- Euforija u klubu i u gradu je ogromna, ali sam već posle utakmice rekao da u Ligi šampiona imamko visoke ciljeve, međutim nas u kod kuće čeka možda i teži posao. Jer, ain je osvajač duple krune od prošle sezone. To sam nekoliko puta pokušao da objasnim svima oko sebe: mnogo teže je da se neki trofej brani, nego da se krene u njegovo osvajanje posle neke sezone pauze. Pred nama je stvarno tek veliki posao - zaključio je Ivić.
Skoko "pohapsio" goste
JEDAN od dvojice štopera Aina je 23-godišnji Beograđanin Đorđe Skoko, nedavno pojačanje Ivićeve ekipe. Celu karijeru je Skoko proveo u mlađim timovima Čukaričkog, Zvezde, Brodarca, Lokomotive , surčinskog Jedinstva i Javora iz Ivanjice odakle je ovog leta stigao u Ain. I onda dobio priliku da "pohapsi" na terenu Ronalda, Manea i Feliksa!
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Najskuplji fudbaler u istoriji lige! Saša Zdjelar ima novi klub
16. 09. 2026. u 12:12
Zbog ovoga bi Srbija mogla biti izbačena sa Evropskog prvenstva!
16. 09. 2026. u 11:56
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Postigao jedan od najlepših golova u istoriji Mundijala: Odlazak u penziju i kraj jedne ere (VIDEO)
Jedan od najboljih kolumbijskih fudbalera svih vremena, Hames Rodrigez, završio je reprezentativnu karijeru u 35. godini života.
15. 09. 2026. u 21:04
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Upozorenje NATO admirala: "Ne govorim ovo da bih uplašio ljude, ali ruski udar preti mnogo ranije nego što smo mislili!"
BIVŠI predsednik Vojnog odbora NATO alijanse, Rob Bauer, kaže da bi Rusija mogla da obnovi sposobnost napada na ovaj savez u roku od otprilike tri godine, čak i dok traje rat u Ukrajini, kao i da bi mogla da ima podsticaj da testira Severnoatlantski savez ograničenim napadom.
14. 09. 2026. u 17:48
Komentari (0)