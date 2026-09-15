Dijego Simeone nema dilemu: Zlatna lopta mora biti njegova!
UVELIKO se vodi debata ko treba da osvoji Zlatnu loptu. Predlog u čijim rukama bi trebalo da završi ovo priznanje dao je i trener Atletiko Madrida, Dijego Simeone.
Argentinski stručnjak nema dilemu - Lionel Mesi je najbolji fudbaler na svetu. Ipak, ostaje da se vidi koliko je realno 39-godišnjak iz Rosarija deveti put dobiju ovu nagradu.
- Zlatna lopta za 2026. godinu mora biti Leo Mesi. Nema sumnje. Sa onakvim partijama na Svetskom prvenstvu i to u tim godinama... nemam ni najmanju dimelu - Lionel Mesi bez sumnje - rekao je Simeone.
Mesi je sa Argentinom igrao finale Svetskog prvenstva, ali je poražen od Španije (0:1) i nije uspeo da odbrani trofej namenjen prvaku planete.
Podsetimo, fudbaler Inter Majamija je Zlatnu loptu poslednji put osvojio 2023. godine.
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