Dijego Simeone nema dilemu: Zlatna lopta mora biti njegova!

UVELIKO se vodi debata ko treba da osvoji Zlatnu loptu. Predlog u čijim rukama bi trebalo da završi ovo priznanje dao je i trener Atletiko Madrida, Dijego Simeone.

FOTO: AP Photo/Jose Breton

Argentinski stručnjak nema dilemu - Lionel Mesi je najbolji fudbaler na svetu. Ipak, ostaje da se vidi koliko je realno 39-godišnjak iz Rosarija deveti put dobiju ovu nagradu.

- Zlatna lopta za 2026. godinu mora biti Leo Mesi. Nema sumnje. Sa onakvim partijama na Svetskom prvenstvu i to u tim godinama... nemam ni najmanju dimelu - Lionel Mesi bez sumnje - rekao je Simeone.

🚨🎙️Diego Simeone on the Ballon d'Or:



"Ballon d'Or? Messi, without a doubt. After the World Cup he had, and at his age? Messi, without a doubt." 🐐 pic.twitter.com/O85gfFHd8X — Futball Centa (@futballcenta) September 15, 2026

Mesi je sa Argentinom igrao finale Svetskog prvenstva, ali je poražen od Španije (0:1) i nije uspeo da odbrani trofej namenjen prvaku planete.

Podsetimo, fudbaler Inter Majamija je Zlatnu loptu poslednji put osvojio 2023. godine.

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