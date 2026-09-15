Novi princ Rima? Malen ponovio Totijev rekord u Romi

Blista Donijel Malen od početka sezone u dresi Rome. Nakon četiri odigrana kola tim iz Rima je maksimalan a Holanđanin rešeta protivničke mreže.

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Holandski napadač je postigao šesti pogodak u Seriji A ove sezone u minulom kolu protiv Torina i tako se izjednačio sa legendom Frančeskom Totijem, koji je započeo sezonu 2001/02 takođe sa šest pogodaka u prva četiri meča.

- Moje partnerstvo sa Dibalom? Zabavno je. Dibala je uputio sjajnu loptu, žao mi je što mu nije upisana asistencija jer je golman dodirnuo loptu. Važno je bilo da postignem gol. Ne razmišljam toliko o tome da postanem idol navijačima, samo želim da postižem mnogo golova. Imamo timske ciljeve koje treba ostvariti i fokusiran sam na to. Obaranje rekorda? Znam koliko je Toti važan za Romu. Zaista uživam da igram na ovaj način i da obaram sve te rekorde - rekao je Malen za "DAZN".