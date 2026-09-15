Fudbal

Novi princ Rima? Malen ponovio Totijev rekord u Romi

Filip Milošević

15. 09. 2026. u 19:43

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Blista Donijel Malen od početka sezone u dresi Rome. Nakon četiri odigrana kola tim iz Rima je maksimalan a Holanđanin rešeta protivničke mreže.

Нови принц Рима? Мален поновио Тотијев рекорд у Роми

FOTO: Paola Garbuio/Lapresse / Shutterstock Editorial / Profimedia

Holandski napadač je postigao šesti pogodak u Seriji A ove sezone u minulom kolu protiv Torina i tako se izjednačio sa legendom Frančeskom Totijem, koji je započeo sezonu 2001/02 takođe sa šest pogodaka u prva četiri meča.

- Moje partnerstvo sa Dibalom? Zabavno je. Dibala je uputio sjajnu loptu, žao mi je što mu nije upisana asistencija jer je golman dodirnuo loptu. Važno je bilo da postignem gol. Ne razmišljam toliko o tome da postanem idol navijačima, samo želim da postižem mnogo golova. Imamo timske ciljeve koje treba ostvariti i fokusiran sam na to. Obaranje rekorda? Znam koliko je Toti važan za Romu. Zaista uživam da igram na ovaj način i da obaram sve te rekorde - rekao je Malen za "DAZN".

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

DAN KAD JE SVET BIO NA PRAGU SVETSKOG RATA: Američki pilot ubijen iznad Kube - sekunde delile od nuklearne katastrofe
Panorama

0 0

DAN KAD JE SVET BIO NA PRAGU SVETSKOG RATA: Američki pilot ubijen iznad Kube - sekunde delile od nuklearne katastrofe

U SUBOTU 27. oktobra 1962, na dan koji će ostati zapamćen kao najopasniji trenutak Hladnog rata, američki izviđački avion U-2 kojim je upravljao major Rudolf Anderson Mlađi oboren je iznad istečne Kube. Bio je to jedini američki smrtni slučaj direktno izazvan neprijateljskom vatrom tokom Kubanske raketne krize / trenutak kad je diplomatska napetost postala smrtonosna stvarnost i kad se svet opasno približio nuklearnom sukobu.

15. 09. 2026. u 16:47

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Postigao jedan od najlepših golova u istoriji Mundijala: Odlazak u penziju i kraj jedne ere (VIDEO)

Postigao jedan od najlepših golova u istoriji Mundijala: Odlazak u penziju i kraj jedne ere (VIDEO)