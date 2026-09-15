El Fardu Ben se vraća u Crvenu zvezdu?!
Još uvek nije gotov prelazni rok u Srbiji, a Crvena zvezda bi mogla da ozvaniči veliki transfer. Naime, El Fardu Ban bi mogao da se vrati u srpskim klub, ali ovog puta u drugačijoj ulozi.
On je imao dva mandata u crveno-belom dresu i veliki je miljenik navijača. Sada na Marakani razmatraju da ponude Benu ulogu svojevrsnog mentora igračima iz inostranstva.
Ben je dva puta igrao u Zvezdi, postao je miljenik navijača, a razume i klub sa Marakane, te govori više jezika.
Jednostavno, sve ukazuje na to da je potreban crveno-belima, dok postoji opcija da postane i još jedan čovek u skauting službi, gde je prvi čovek njegov bivši saigrač Marko Marin.
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