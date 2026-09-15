Fudbal

VEOMA ČUDNOVATO: Evo zbog čega je francuski velikan otpustio trenera

Olja Mrkić

15. 09. 2026. u 17:29

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Ni osvajanje nacionalnog Superkupa uz pobedu nad dvostrukim uzastopnim šampionom Evrope, ni pobeda posle volšebnog preokreta u Ligi šampiona nisu ga spasili otkaza.

ВЕОМА ЧУДНОВАТО: Ево због чега је француски великан отпустио тренера

Sameer Al-DOUMY / AFP / Profimedia

Dino Topmeler više nije trener Lensa, iako je francuski klub pre samo nekoliko dana ostvario veliku pobedu u Ligi šampiona. Nemački stručnjak je otpušten posle svega šest utakmica, a razlog očigledno nije bio sportski neuspeh.

Topmeler je u julu preuzeo Lens i odmah osvojio prvi trofej, pošto je njegov tim u francuskom Superkupu savladao Pari Sen Žermen sa 1:0. Uspešno je počeo i nastup u Ligi šampiona, pobedom nad Slavijom iz Praga rezultatom 3:2, iako je Lens u 88. minutu gubio sa 1:2.

Predsednik Džozef Ougurlijan je posle tog preokreta čak pozvao Topmelera kako bi mu oduševljeno čestitao. U prvenstvu je Lens osvojio četiri boda u četiri kola, što je trenutno bilo dovoljno za deseto mesto.

Nemački trener je pritom imao ozbiljne kadrovske probleme. Zbog povreda je bio bez šestorice standardnih igrača, pa je priliku pružio velikom broju mladih fudbalera, među kojima su bili Sulejman Sanjan (21), Kilijan Antonio (18), Ismaelo Ganiu (21), Andrija Bulatović (19) i čak 16-godišnji Mezijan Meslub.

Problem je nastao u ponedeljak, kada je klub objavio da je otpustio Nelsona Morgada, Topmelerovog najbližeg saradnika i pomoćnog trenera. Njih dvojica sarađuju još od 2017. godine.

Morgada je, prema navodima nemačkog lista "Bild", nekima u klubu bio previše neprijatan, posebno francuskim članovima stručnog štaba. Od njih je tražio veći angažman i više strasti u radu, što se očigledno nije dopalo svima.

Topmeler se usprotivio odluci kluba da otpusti Morgada, smatrajući da je time rukovodstvo zašlo u njegov delokrug rada. Upravo ta odluka sada ga je koštala posla.

Tako je trener koji je sa Lensom osvojio trofej i započeo Ligu šampiona pobedom dobio otkaz posle samo šest utakmica. U petak bi protiv Monaka na klupi trebalo da bude dosadašnji pomoćni trener Janik Kahuzak.

Dino je inače sin legendarnog stručnjaka Klausa Topmelera koji je 2002. godine vodio Bajer Leverkuzen do tri vicešampionske titule.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

DAN KAD JE SVET BIO NA PRAGU SVETSKOG RATA: Američki pilot ubijen iznad Kube - sekunde delile od nuklearne katastrofe
Panorama

0 0

DAN KAD JE SVET BIO NA PRAGU SVETSKOG RATA: Američki pilot ubijen iznad Kube - sekunde delile od nuklearne katastrofe

U SUBOTU 27. oktobra 1962, na dan koji će ostati zapamćen kao najopasniji trenutak Hladnog rata, američki izviđački avion U-2 kojim je upravljao major Rudolf Anderson Mlađi oboren je iznad istečne Kube. Bio je to jedini američki smrtni slučaj direktno izazvan neprijateljskom vatrom tokom Kubanske raketne krize / trenutak kad je diplomatska napetost postala smrtonosna stvarnost i kad se svet opasno približio nuklearnom sukobu.

15. 09. 2026. u 16:47

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO DA ŠTEDIŠ I DA DOBIJEŠ VIŠE?

KAKO DA ŠTEDIŠ I DA DOBIJEŠ VIŠE?