Hansi Flik ima svog favorita: Trener Barselone otkrio ko bi trebao da osvoji "Zlatnu loptu"
Trener fudbalera Barselone Hansi Flik izjavio je da napadač katalonskog kluba i reprezentativac Španije Lamin Jamal zaslužuje da osvoji "Zlatnu loptu", koja se dodeljuje najboljem igraču sveta, prenose danas španski mediji.
Jamal se nalazi među 30 nominovanih fudbalera za "Zlatnu loptu". On je proglašen za najboljeg igrača La Lige u sezoni 2025/2026. Sa Barselonom je prošle sezone osvojio titulu u španskom prvenstvu, kao i Superkup Španije.
"Lamin je iskren, ima veliko samopouzdanje i na početku ove sezone je pokazao koliko je dobar i koliko je poseban", rekao je Flik na konferenciji za medije uoči utakmice šestog kola La Lige sa Rasing Santanderom.
Jedan od najboljih fudbalera današnjice je ove godine sa reprezentacijom Španije osvojio Svetsko prvenstvo, koje je održano u SAD, Kanadi i Meksiku.
"Ima samopouzdanje i želi da osvoji Zlatnu loptu. To je normalno. Kao igraču, to mu je važna nagrada. Iskren je, jer govori ono što oseća i mi to prihvatamo. Naravno da ga podržavam", poručio je trener Barselone.
Jamal je ove sezone postigao sedam golova za Barselonu i zabeležio je dve asistencije.
"Zašto ne bismo vodili kampanju za njega? Osvojio je dva trofeja sa nama i SP sa Španijom, naravno da to zaslužuje. On je izuzetan igrač. Naravno, znam da je mnogo vrhunskih fudbalera na listi i da nije lako. Glasači će da odluče. Biću srećan kada se sve završi", zaključio je Flik.
Dodela nagrade "Zlatna lopta" biće održana 26. oktobra u Londonu.
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