Grobari u "ekstazi": Partizan saopštio fenomenalnu vest pred meč sa Vojvodinom!

Četa Saše Ilića posle Večitog derbija dočekuje novosadske crveno-bele.

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Svesni težine naredne utakmice, protiv Vojvodine, u Partizanu su odlučili da časte svoje pristalice.

Ekipi koju sa trenerske klupe predvodi legendarni kapiten, neophodna je doza samopouzdanja, kako bi se prikazali u pravom svetlu u duelu sa Novosađanima ove nedelje od 17 časova, na stadionu u Humskoj.

Zbog toga je vrhuška Partizana odlučila da se zahvali "grobarima" za poverenje i širom otvori kapije za utakmicu protiv "lala".

Tako će ulaz biti besplatan, ali i pre nego što je odluka doneta, klub iz Humske je učinio sve da i termin meča prilagodi trenutku, jer je satnica sa prvog planiranog termina od 21 čas, pomerena na 17 sati, te će tribine biti daleko više ispunjene.

- Fudbalski klub Partizan obaveštava svoje navijače da je Uprava Kluba donela odluku da ulaz na utakmicu protiv Vojvodine bude slobodan.

- Ova odluka predstavlja znak zahvalnosti svim navijačima za lojalnost, bezrezervnu podršku i zajedništvo koje od prvog dana ove sezone pokazujete prema klubu i ekipi. Na svakom stadionu, u svakom gradu i u svakom trenutku pokazali ste da ste snaga Partizana.

Fudbalski klub Partizan obaveštava svoje navijače da je Uprava Kluba donela odluku da ulaz na utakmicu protiv Vojvodine bude slobodan. ⚫️⚪️



Ova odluka predstavlja znak zahvalnosti svim navijačima za lojalnost, bezrezervnu podršku i zajedništvo koje od prvog dana ove sezone… pic.twitter.com/tf8THtbgqQ — FK Partizan (@FKPartizanBG) September 9, 2026

- Na insistiranje kluba, termin utakmice pomeren je sa 21 čas na 17 časova, kako bi se navijačima, a posebno onima koji dolaze iz unutrašnjosti, u što većoj meri olakšao dolazak u Humsku.

- Pred nama je izuzetno važna utakmica i trenutak da još jednom pokažemo snagu zajedništva koje nas nosi od početka sezone.

- Neka vaša podrška i pune tribine budu tas na vagi koji će pogurati crno-bele ka važnoj pobedi.

- Nek grmi sa svih strana! Vidimo se u Humskoj – stoji u saopštenju crno-belih.

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