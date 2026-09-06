Rijera nastavio sa kritikama, ali ima i lepe vesti: Ovo će sigurno obradovati "delije"!

Trener crveno-belih govorio o novom trijumfu.

FOTO: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Partizan rezultatom 2:1 (2:1), čime su odmakli na 11 bodova najljućem rivalu.

Strelci za srpskog šampiona u 180. međusobnom okršaju bili su debitant u derbiju Bamba Dijang i kapiten Mirko Ivanić iz penala, koji je iznudio još jedan debitant, mlađani Matej Gaštarov u 27. minutu.

Čast crno-belih spasio je, najbržim golom u večitim derbijima, Brazilac Že, koji se upisao posle samo 49 sekunde od prvog zvižduka Nenada Minakovića.

Španski stručnjak izneo je po završetku meča velike kritike na račun svojih izabranika, koje je potom ponovio i na konferenciji za medije.

- Posle meča sam baš bio razočaran. Treba da me upoznate. Rezultat je posledica onoga što radite. A drugo poluvreme nije ono što ja želim. Hoću da razdvojim ta dva segmenta. Protivnik je bio dobar. Počeli smo dobro, prvo poluvreme smo igrali po planu, očekivali smo da će Partizan ovako igrati. Nisu stvorili otvorene šanse u prvom poluvremenu. Ali, drugo poluvreme nije ono što sam hteo da vidim - rekao je Rijera i nastavio:

- Hajde da pričamo o fudbalu. Ali, fudbal nije samo imati loptu. Drugo poluvreme je bilo jadno. Ne samo Partizan, već i trećerazredni tim može da vam stvori probleme. U ovom momentu, mi nismo spremni za veće domete. Zato sam ovde. Zato sam ovde, znam šta treba, kako treba i rešiću to. Drugo poluvreme... Treba nam više, nismo mogli da povežemo tri pasa.

Osvrnuo se i na šta je njegov tim bio primoran:

- Kada si umoran, vaš mozak ne razmišlja dobro. Vi ne vidite opcije. Oni su nas naterali da ne vidimo opcije. Bili smo loši bez lopte i lako smo je davali njima. Tako, trebalo nam je više u drugom poluvremenu. Treba da radimo mnogo više. Ali, važna su tri boda. Najpozitivnija su tri poena. Radimo za tri boda, ali bih voleo da kontrolišem utakmicu. Druga pozitivna stvar su navijači. Primili smo velike udarce, ali su očekivanja bola veća. Oni su zaslužili da uživaju celu nedelju, a moji igrači će uživati samo večeras. Rećiću i nešto što ne žele da čuju: Ako želite više, morate da budete mnogo bolji.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Prokomentarisao je i kritike kolege Saše Ilića na račun deljenja pravde.

- Neću da komentarišem sudije. To nije moj posao. Daleko smo od perfektnog. Moj komentar je da smo promašili velike šanse. Da smo iskoristili velike šanse, ne bismo pričali o sudijama. Mogu da razumem. Ali, moj posao je da vidim dalje. Ne govorimo o sudijama. Ono u Češkoj je bio skandal. Sudije... Hajde da govorimo o velikim šansama. Čak i u drugom poluvremenu, u kom je Partizan dominirao, ne sećam se velikih prilika. Više volim da govorim o fudbalu.

Na kraju je pričao o Aleksandru Kataiju i Radetu Kruniću.

- Situacija sa Krunićem nije poznata. Retko pričam o pojedincima, a ono što je bilo vidljivo je da kada je Rade Krunić izšao iz tima, naš tim nije pokazao smirenost. Kada je reč o Kataiju, nisam mogao da napravim jop jendu izmenu. Arnautovićem stil mi je više odgovarao nego Kataijev - zaključio je Albert Rijera.

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