uživoGrobari na španskom imali poruku za trenera Zvezde: Evo šta su podigli na Jugu na 180. Večitom derbiju
Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana od 19 časova otpočeli su 180. Večiti derbi, a pored dešavanja na terenu, pažnju je privukla i poruka koju su navijači crno-belih uputili treneru Zvezde Albertu Rijeri.
Na južnoj tribini stadiona u Humskoj, Grobari su tokom derbija podigli transparent sa porukom na španskom, namenjenom šefu stručnog štaba crveno-belih:
„Rijera, zaboravi Plzenj. Osvojićeš prvenstvo Srbije.“
Poruka je bila jasna aluzija na težak evropski poraz Crvene zvezde od Viktorije Plzenj, nakon kojeg je beogradski klub ostao bez plasmana u Ligu Evrope, ali i ona vezana za tvrdnje Grobara da su crveno-beli šampioni i pre kraja sezone.
Zanimljivo, samo dva - tri minuta kasnije Zvezda je dobila penal posle VAR intervencije i preokrenula je na 2:1 - što je bio rezultat prvog poluvremena
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