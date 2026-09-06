Fudbal

uživoGrobari na španskom imali poruku za trenera Zvezde: Evo šta su podigli na Jugu na 180. Večitom derbiju

Александар Илић
Aleksandar Ilić

06. 09. 2026. u 19:37

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Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana od 19 časova otpočeli su 180. Večiti derbi, a pored dešavanja na terenu, pažnju je privukla i poruka koju su navijači crno-belih uputili treneru Zvezde Albertu Rijeri.

Гробари на шпанском имали поруку за тренера Звезде: Ево шта су подигли на Југу на 180. Вечитом дербију

FOTO: Novosti

Na južnoj tribini stadiona u Humskoj, Grobari su tokom derbija podigli transparent sa porukom na španskom, namenjenom šefu stručnog štaba crveno-belih:

FOTO: Novosti

„Rijera, zaboravi Plzenj. Osvojićeš prvenstvo Srbije.“

Poruka je bila jasna aluzija na težak evropski poraz Crvene zvezde od Viktorije Plzenj, nakon kojeg je beogradski klub ostao bez plasmana u Ligu Evrope, ali i ona vezana za tvrdnje Grobara da su crveno-beli šampioni i pre kraja sezone.

Zanimljivo, samo dva - tri minuta kasnije Zvezda je dobila penal posle VAR intervencije i preokrenula je na 2:1 - što je bio rezultat prvog poluvremena

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