"SKIDAJTE TO, PENJI SE BRE ČOVEČE, NEMOJ DA TI GOVORIM 10 PUTA": Delije koreografijom odale omaž Ratku Mladiću
CEO derbi je u znaku Ratka Mladića, a jedna od koreografija navijača Zvezde je posebno pala svima u oči.
Delije su podsetile na
Jedan od najpoznatijih snimaka koji je nastao jula 1995. godine u Srebrenicu je onaj kada Ratko Mladić ulazi u grad i izdaje naređenje "pravac Potočari". Nekoliko koraka kasnije Mladić je zastao, pogledao oko sebe i naredio jednom vojniku da "promeni naziv ulice".
Na snimku se čuje kako Mladić govori : "Skini ovu tablu, ulica Selmanagić Reuf- Crni. Skinite to, ajde. Penji se bre čoveče nemoj da ti govorim deset puta i ponesi to".
Tokom čitavog derbija razmenjuju se koreografije u čas Generala čija sahrana će biti održana u ponedeljak.
Trenutni rezultat je 1:1, a lajv prenos derbija možete pratiti na našem portalu.
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