"SKIDAJTE TO, PENJI SE BRE ČOVEČE, NEMOJ DA TI GOVORIM 10 PUTA": Delije koreografijom odale omaž Ratku Mladiću

CEO derbi je u znaku Ratka Mladića, a jedna od koreografija navijača Zvezde je posebno pala svima u oči.

FOTO: Časlav Vukovic

Delije su podsetile na

Jedan od najpoznatijih snimaka koji je nastao jula 1995. godine u Srebrenicu je onaj kada Ratko Mladić ulazi u grad i izdaje naređenje "pravac Potočari". Nekoliko koraka kasnije Mladić je zastao, pogledao oko sebe i naredio jednom vojniku da "promeni naziv ulice".

Na snimku se čuje kako Mladić govori : "Skini ovu tablu, ulica Selmanagić Reuf- Crni. Skinite to, ajde. Penji se bre čoveče nemoj da ti govorim deset puta i ponesi to".

Tokom čitavog derbija razmenjuju se koreografije u čas Generala čija sahrana će biti održana u ponedeljak.

Trenutni rezultat je 1:1, a lajv prenos derbija možete pratiti na našem portalu.