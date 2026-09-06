Fudbal

Zvezda ekspresno odgovorila Partizanu: Pojačanje crveno-belih pokazalo zašto je dovedeno na Marakanu! (VIDEO)

Новости онлајн/С.С.

06. 09. 2026. u 19:22

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Šampion izjednačio rezultat na Marakani.

Звезда експресно одговорила Партизану: Појачање црвено-белих показало зашто је доведено на Маракану! (ВИДЕО)

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Nije dugo trebalo fudbalerima Crvene zvezde da se otrezne od bolnog šoka i gola Partizana u 52. sekundi.

Tada je Že savladao golmana Mateusa, na dodavanje Seka, ali je šampion Srbije odgovorio već u 17. minut.

Crveno-beli su stigli do ekspresnog izjednačenja, preko Bamba Dijenga, poslednjeg Zvezdinog pojačanja, koje je odlično reagovalo na centaršut Mirka Ivanića.

Uspeo je sjajni napadač da primi loptu u šesnaestercu, a potom i da natera golmana Krunića da vadi loptu iz mreže na oduševljenje "delija" za 1:1.

Sada smo opet na početku, ali je Crvena zvezda u daleko većoj psihološkoj, ali i bodovnoj prednost.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Pres konferencija Saše Ilića posle derbija: Kriterijum suđenja nije bio onakav kakav treba da bude, sudija mora da bude 50/50

Pres konferencija Saše Ilića posle derbija: "Kriterijum suđenja nije bio onakav kakav treba da bude, sudija mora da bude 50/50"