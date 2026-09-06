Zvezda ekspresno odgovorila Partizanu: Pojačanje crveno-belih pokazalo zašto je dovedeno na Marakanu! (VIDEO)
Šampion izjednačio rezultat na Marakani.
Nije dugo trebalo fudbalerima Crvene zvezde da se otrezne od bolnog šoka i gola Partizana u 52. sekundi.
Tada je Že savladao golmana Mateusa, na dodavanje Seka, ali je šampion Srbije odgovorio već u 17. minut.
Crveno-beli su stigli do ekspresnog izjednačenja, preko Bamba Dijenga, poslednjeg Zvezdinog pojačanja, koje je odlično reagovalo na centaršut Mirka Ivanića.
Uspeo je sjajni napadač da primi loptu u šesnaestercu, a potom i da natera golmana Krunića da vadi loptu iz mreže na oduševljenje "delija" za 1:1.
Sada smo opet na početku, ali je Crvena zvezda u daleko većoj psihološkoj, ali i bodovnoj prednost.
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