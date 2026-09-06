Delije emotivnom porukom odale počast generalu Mladiću: Minut ćutanja pre Večitog derbija! (VIDEO)
Crveno-beli ugostili najvećeg rivala na stadionu "Rajko Mitić".
Fudbaleri Crvene zvezde igraju meč protiv najomraženijeg protivnika, ekipe Partizana na svojoj "Marakani".
Večiti rivali su se po 180. put u klupskoj istoriji sastali, ovoga puta u osmom kolu Superlige Srbije, a izabranici Alberta Rijere su u ranoj fazi meča primili gol, strelac je bio Že u 52. sekundi!
Ono što je privuklo pažnju pre utakmice je zajedničko skandiranje navijača oba tima, upokojenom generalu Ratku Mladiću, komandantu Glavnog štaba vojske Republike Srpske.
Međutim, zvezdaši se nisu zaustavili, razvili su koreografiju namenjenu srpskom velikanu, pa se iz svih glasova orilo "Ratko Mladić".
Pre utakmice je takođe minutom ćutanja, odata počast Mladiću, pogledajte kako je to izgledalo:
Bolne nedelje su iza srpskih velikana, koji su doživeli eliminacije iz kvalifikacija za Ligu šampiona, odnosno, Ligu Evrope, kao i ispadanje u plej-ofu za Ligu konferencija.
Uprkos tome, branilac titule ima ogromnu prednost na tim Saše Ilića. Zvezda je prva sa 15 bodova i dve utakmice manje u odnosu na drugoplasiranu Vojvodinu, koja ima isti broj poena. S druge strane, Partizan je u plejaut zoni, pošto klub iz Humske je sakupio samo osam bodova i trenutno je 12. u konkurenciji 14 ekipa.
BONUS VIDEO: Ovako se u Madridu slavila 15. titula u Ligi šampiona
Preporučujemo
Bronza! Srpske odbojkašice porazile Poljsku i osvojile medalju na Evropskom prvenstvu!
06. 09. 2026. u 17:10 >> 17:10
"Večiti derbi" opravdao očekivanja: Zvezda nakon preokreta savladala Partizan
06. 09. 2026. u 21:06 >> 18:36
Zvezdu čeka težak posao: Olimpijakos pojačan za finale sa crveno-belima
06. 09. 2026. u 13:08
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Tijana Bošković u suzama nakon bronze: „Ova medalja ima veliku težinu“
Tijana Bošković u svojoj bogatoj kolekciji ima zlatne, srebrne, a sada i još jednu bronzanu medalju sa Evropskog prvenstva. Ipak, najnovije odličje za jednu od najboljih srpskih odbojkašica ima posebnu vrednost.
06. 09. 2026. u 19:04 >> 19:04
Dušan Vlahović je gazda u Istanbulu! Bešiktaš golom Srbina slavio na gostovanju Fenerbahčeu (VIDEO)
Fudbaleri Bešiktaša slavili su na gostovanju Fenerbahčeu sa 2:1 u 4. kolu turskog šampionata.
05. 09. 2026. u 21:04
ZIMSKO RAČUNANjE VREMENA: Evo kada se satovi pomeraju unazad - spavaćemo sat vremena duže
ZIMSKO računanje vremena počinje poslednjeg vikenda u oktobru, kada se kazaljke pomeraju jedan sat unazad.
05. 09. 2026. u 12:41
Komentari (0)