Delije emotivnom porukom odale počast generalu Mladiću: Minut ćutanja pre Večitog derbija! (VIDEO)

Crveno-beli ugostili najvećeg rivala na stadionu "Rajko Mitić".

FOTO: N. Skenderija

Fudbaleri Crvene zvezde igraju meč protiv najomraženijeg protivnika, ekipe Partizana na svojoj "Marakani".

Večiti rivali su se po 180. put u klupskoj istoriji sastali, ovoga puta u osmom kolu Superlige Srbije, a izabranici Alberta Rijere su u ranoj fazi meča primili gol, strelac je bio Že u 52. sekundi!

Ono što je privuklo pažnju pre utakmice je zajedničko skandiranje navijača oba tima, upokojenom generalu Ratku Mladiću, komandantu Glavnog štaba vojske Republike Srpske.

Međutim, zvezdaši se nisu zaustavili, razvili su koreografiju namenjenu srpskom velikanu, pa se iz svih glasova orilo "Ratko Mladić".

Pre utakmice je takođe minutom ćutanja, odata počast Mladiću, pogledajte kako je to izgledalo:

Bolne nedelje su iza srpskih velikana, koji su doživeli eliminacije iz kvalifikacija za Ligu šampiona, odnosno, Ligu Evrope, kao i ispadanje u plej-ofu za Ligu konferencija.

Uprkos tome, branilac titule ima ogromnu prednost na tim Saše Ilića. Zvezda je prva sa 15 bodova i dve utakmice manje u odnosu na drugoplasiranu Vojvodinu, koja ima isti broj poena. S druge strane, Partizan je u plejaut zoni, pošto klub iz Humske je sakupio samo osam bodova i trenutno je 12. u konkurenciji 14 ekipa.

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