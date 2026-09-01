Hrvatska zavijena u crno! Tragično preminuo bivši golman Rijeke
Tužne vesti pogodile su riječki fudbal u ponedeljak.
Antonio Grlj, koji je tokom karijere igrao za brojne klubove sa Kvarnera, iznenada je preminuo u 34. godini.
Igrao je i za Fudbalski klub Rijeka, a tokom karijere je igrao i za Krk, Naprijed iz Hreljina, Maksimir, Trnje, Vihor iz Baške, Mrkoplje i Cres. Cres, za čije je boje ranije igrao, oprostio se od njega emotivnom porukom.
- Naš prijatelj, saigrač i golman, a pre svega veliki prijatelj našeg kluba koji ga je voleo svim srcem, Antonio Grlj, tragično je preminuo sinoć u 34. godini. Antonio je bio, pre svega, naš veliki prijatelj i dobar čovek. U svlačionici je uvek znao da nas nasmeje, a kada je trebalo, uvek je bio tu za nas, kao saigrač, prijatelj i navijač, napisao je klub i dodao...
- Dao je sve od sebe za naš klub.“ Bio je uz NK Cres u dobrim i teškim trenucima, iskreno i od srca, i upravo tako ćemo ga pamtiti zauvek. NK Cres ovim putem izražava iskreno i duboko saučešće njegovoj porodici, prijateljima i svim njegovim voljenima.“
Preporučujemo
HRVATSKA U NEVERICI! Evo šta su navijači Hajduka iz Splita uradili zbog Ratka Mladića
01. 09. 2026. u 06:26 >> 10:54
OBRT ZA OBRTOM! Džej Enem će igrati protiv Crvene zvezde u Ligi konferencija
01. 09. 2026. u 07:01 >> 07:01
Gore Apenini! Ceo stadion već krenuo kući, a onda je Srbin rešio da ih "razočara" (VIDEO)
01. 09. 2026. u 06:42
Karlos Alkaraz zatečen! Oglasio se nakon senzacije veka na US openu
01. 09. 2026. u 06:01
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Italijani pripremili posebnu odbranu za Nikolu Jokića
Reprezentaciju Italije očekuje težak zadatak u duelu sa Srbijom, a posebna pažnja biće usmerena na Nikolu Jokića. Dve selekcije sastaju se večeras od 19.30 u Pezaru, u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, a obe ekipe u meč ulaze sa istim učinkom.
31. 08. 2026. u 10:19 >> 10:19
Velika pobeda Srbije: Maestralni "orlovi" srušili Italiju u borbi za Mundobasket (FOTO)
KOŠARKAŠI Srbije ostvarili su veoma važnu pobedu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su u Pezaru savladali Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10).
31. 08. 2026. u 21:43
POBEDA NARODA: Otkazan koncert Dina Merlina u Kraljevu!
Koncert Dina Merlina koji je trebalo da bude održan u Kraljevu 5. septembra je otkazan.
31. 08. 2026. u 14:46
Komentari (0)