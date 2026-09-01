Fudbal

Hrvatska zavijena u crno! Tragično preminuo bivši golman Rijeke

М.П.

01. 09. 2026. u 10:48

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Tužne vesti pogodile su riječki fudbal u ponedeljak.

Хрватска завијена у црно! Трагично преминуо бивши голман Ријеке

Foto: NK Cres

Antonio Grlj, koji je tokom karijere igrao za brojne klubove sa Kvarnera, iznenada je preminuo u 34. godini.

Igrao je i za Fudbalski klub Rijeka, a tokom karijere je igrao i za Krk, Naprijed iz Hreljina, Maksimir, Trnje, Vihor iz Baške, Mrkoplje i Cres. Cres, za čije je boje ranije igrao, oprostio se od njega emotivnom porukom.

- Naš prijatelj, saigrač i golman, a pre svega veliki prijatelj našeg kluba koji ga je voleo svim srcem, Antonio Grlj, tragično je preminuo sinoć u 34. godini. Antonio je bio, pre svega, naš veliki prijatelj i dobar čovek. U svlačionici je uvek znao da nas nasmeje, a kada je trebalo, uvek je bio tu za nas, kao saigrač, prijatelj i navijač, napisao je klub i dodao...

- Dao je sve od sebe za naš klub.“ Bio je uz NK Cres u dobrim i teškim trenucima, iskreno i od srca, i upravo tako ćemo ga pamtiti zauvek. NK Cres ovim putem izražava iskreno i duboko saučešće njegovoj porodici, prijateljima i svim njegovim voljenima.“

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