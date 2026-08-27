Sad je stvarno gotov! UEFA spremila krivičnu prijavu protiv Italijana, evo i zbog čega!

Prvi čovek FIFA. Đani Infantino, na udaru zbog malverzacija.

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Evropska fudbalska unija (UEFA) priprema krivičnu prijavu protiv predsednika Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) Đanija Infantina pred švajcarskim sudovima zbog moguće finansijske zloupotrebe u vezi sa njegovim propalim planom da buduće prihode od Svetskog prvenstva proda privatnim investitorima, preneo je danas AP.

UEFA je danas saopštila da je podnela dokumentaciju sudu na Menhetnu tražeći da se omogući pribavljanje potencijalnih dokaza od njujorškog investicionog fonda "Trajv kapital menadžment" koji je osnovao Džošua Kušner.

UEFA je takođe podnela zahtev sudu u južnoj Floridi za odobrenje pribavljanja dokaza "u okviru stranog postupka" protiv same FIFA, čije se kancelarije nalaze u predgrađu Majamija, Koral Gejblsu.

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AP navodi da su Trajv i Kušner trebalo da budu glavni investitori koji bi FIFA-i platili 4,2 milijarde dolara za 20 odsto udela u podružnici koja bi upravljala komercijalnim događajima fudbalske organizacije, uključujući Svetsko prvenstvo.

"UEFA i njeni pravni zastupnici razmatraju pokretanje krivičnog postupka u Švajcarskoj protiv Infantina i moguće, drugih zvaničnika FIFA-e zbog krivičnog upravljanja u skladu sa članom 158 švajcarskog Krivičnog zakonika", naveli su advokati UEFA u dokumentu od 56 strana do kojeg je došla agencija AP.

U dokumentu se sugeriše da bi iznos od 4,2 milijarde dolara mogao predstavljati "prevarantski utvrđenu cenu koja nije odgovarala tržišnoj vrednosti, a koju je Infantino promovisao zarad sopstvene koristi".

Infantino je 1. avgusta bio primoran da povuče svoj projekat, poznat kao "FIFA Forward Enterprise", nakon žestokog otpora koji je predvodila UEFA.

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