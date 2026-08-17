ADMIRALBET HIGHLIGHTS – NAJVAŽNIJI MOMENTI SA MEČA NA JEDNOM MESTU

Snimci golova, koševa, velikih prilika i ključnih događaja su dostupni svega nekoliko trenutaka nakon što se dese u stvarnosti.

Foto: AdmiralBet

Praćenje utakmice više ne podrazumeva traženje snimaka golova i najvažnijih poteza po drugim sajtovima i društvenim mrežama. AdmiralBet Highlights je ova funkcionalnost koja vam omogućava da ključne trenutke sportskih događaja pratite direktno na AdmiralBet platformi, gotovo u realnom vremenu.



Gol, velika prilika, koš, crveni karton ili drugi važan trenutak sa terena – video najzanimljivijih događaja dostupan vam je svega nekoliko trenutaka nakon što se akcija odigra. Na taj način, čak i kada niste u mogućnosti da gledate čitavu utakmicu uživo, možete da budete u toku sa dešavanjima. Umesto prebacivanja između različitih platformi i traženja snimaka, najbitnija dešavanja možete da pronađete tamo gde ste sastavili tiket.





AdmiralBet je ovom funkcionalnošću napravio još jedan korak u povezivanju sportskog sadržaja i klađenja. Highlights donosi mogućnost da pratite razvoj utakmice kroz konkretne situacije sa terena i praktično odmah vidite akcije koje menjaju tok susreta.





Posebno važan deo nove funkcionalnosti predstavljaju personalizovane notifikacije. Možete da podesite obaveštenja za događaje povezane sa mečevima na koje ste se kladili, pa informacije koje su vam najvažnije stižu direktno do vas.





Podešavanje je jednostavno i obavlja se prilikom sastavljanja tiketa.

Kako da uključite notifikacije za Highlights?

1. Pokrenite AdmiralBet aplikaciju ili otvorite AdmiralBet sajt.

Foto: AdmiralBet Tekst potpisa

2. Izaberite željeno takmičenje.

Foto: AdmiralBet

3. Odaberite tipove i dodajte ih na tiket.

Foto: AdmiralBet

4. Pre uplate tiketa kliknite na plavu ikonicu u gornjem desnom uglu.

Foto: AdmiralBet

5. Podesite željene filtere i uplatite tiket.

Foto: AdmiralBet





Nakon toga možete da pratite događaje koji su relevantni za vaš tiket, bez potrebe da konstantno proveravate rezultat ili tražite šta se dogodilo na terenu. Nova funkcionalnost posebno dolazi do izražaja kada istovremeno pratite više utakmica. Dok je pažnja usmerena na jedan meč, Highlights vam omogućava da brzo vidite šta se dogodilo na ostalim terenima i ne propustite potez koji može da bude važan za vaš tiket.



Sport, tiket i najvažniji momenti utakmice se tako spajaju na jednom mestu. Bez dodatnog traženja snimaka i bez propuštanja ključnih situacija, jer kada se na terenu dogodi nešto važno, Highlights vam omogućava da to vidite svega nekoliko trenutaka kasnije.



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