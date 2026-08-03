ODLIČAN ŽREB! Zvezda dobila potencijalnog rivala u plej-ofu za LŠ
UKOLIKO dođe do poslednje faze kvalifikacija za LŠ, Zvezda će igrati sa boljim iz meča Orhus - Sabah Baku.
Može se reći da je Zvezda odlično prošla na žrebu, kvalitetnija je od svih rivala i aposlutno joj se otvorio put do grupne faze Lige šampiona.
Prvo mora savladati Hapoel Ber Ševu kojoj gostuje sutradan u prvom meču, dok će revanš biti odigran na stadionu "Rajko Mitić" 11. avgusta.
Što se tiče plej-ofa, prvi mečevi igraju se 18/19 avgusta, a revanši su na programu nedelju dana kasnije.
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