Fudbal

ODLIČAN ŽREB! Zvezda dobila potencijalnog rivala u plej-ofu za LŠ

Vukašin Miljković

03. 08. 2026. u 12:15 >> 12:15

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UKOLIKO dođe do poslednje faze kvalifikacija za LŠ, Zvezda će igrati sa boljim iz meča Orhus - Sabah Baku.

ОДЛИЧАН ЖРЕБ! Звезда добила потенцијалног ривала у плеј-офу за ЛШ

FOTO: N. Skenderija

Može se reći da je Zvezda odlično prošla na žrebu, kvalitetnija je od svih rivala i aposlutno joj se otvorio put do grupne faze Lige šampiona.

Prvo mora savladati Hapoel Ber Ševu kojoj gostuje sutradan u prvom meču, dok će revanš biti odigran na stadionu "Rajko Mitić" 11. avgusta.

Što se tiče plej-ofa, prvi mečevi igraju se 18/19 avgusta, a revanši su na programu nedelju dana kasnije.

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