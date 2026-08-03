ODLIČAN ŽREB! Zvezda dobila potencijalnog rivala u plej-ofu za LŠ

UKOLIKO dođe do poslednje faze kvalifikacija za LŠ, Zvezda će igrati sa boljim iz meča Orhus - Sabah Baku.

FOTO: N. Skenderija

Može se reći da je Zvezda odlično prošla na žrebu, kvalitetnija je od svih rivala i aposlutno joj se otvorio put do grupne faze Lige šampiona.

Prvo mora savladati Hapoel Ber Ševu kojoj gostuje sutradan u prvom meču, dok će revanš biti odigran na stadionu "Rajko Mitić" 11. avgusta.

Što se tiče plej-ofa, prvi mečevi igraju se 18/19 avgusta, a revanši su na programu nedelju dana kasnije.