CRVENA ZVEZDA PRODALA FUDBALERA! Na Marakani ponovo napunili budžet, evo koliko su zaradili!

Šampion Srbije rastao se sa dosadašnjim rezervnim golmanom Omrijem Glazerom, koji karijeru nastavlja u domovini.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Reprezentativac Izraela i dosadašnji golman Crvene zvezde, Omri Glazer napustio je Marakanu posle dve godine provedene u taboru srpskog šampiona.

Prema saznanjima "Sportala", Glazer karijeru nastavlja u domovini, preciznije u Makabiju iz Haife, dok će Beograđani inkasirati 500.000 evra od obeštećenja za iskusnog čuvara mreže.

Samim tim su crveno-beli uštedeli veliki deo novčanih sredstava od Glazerovih primanja na Marakani, koja su bila veoma visoka.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Podsetimo, Izraelac je u Ljutice Bogdana 1a došao pre dve godine iz Hapoel Ber Ševe, koji bi mogao da bude rival izabranicima Dejana Stankovića u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.

Tom prilikom je Zvezda inkasirala za Izraelca 1,2 miliona evra, dok je Glazer u debitantskoj sezoni bio dominatan kao "jedinica". Dolaskom Mateusa Magalješa, pao je u drugi plan i izgubio mesto startera, zbog čega se i radilo na njegovom odlasku u novu sredinu.

Za dve godine u Zvezdi, Glazer je na 69 utakmica primio 75 golova, a mrežu je uspeo da sačuva 26 puta. Dominirao je u Ligi šampiona protiv Mančester sitija, postavši golman sa najviše odbrana na jednoj utakmici.

Pre Crvene zvezde i već pomenute Hapoel Ber Ševe, Glazer je branio za Makabi iz Haife u koji se sada i vraća, dok je stajao na golu Nes Zione i Hapoela iz Ranane.

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