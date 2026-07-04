Fudbal

uživoPRENOS, ARGENTINA - ZELENORTSKA OSTRVA: Mesi i ekipa protiv "hita" Svetskog prvenstva nastavljaju borbu u odbrani titule šampiona sveta

Filip Milošević

04. 07. 2026. u 00:00

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Fudbaleri Argentine igraće meč šesnaestine finala Svetskog prvenstva protiv Zelenortskih ostrva. Meč počinje u 00.00 a vi možete tok utakmice pratiti na portalu Novosti.

ПРЕНОС, АРГЕНТИНА - ЗЕЛЕНОРТСКА ОСТРВА: Меси и екипа против хита Светског првенства настављају борбу у одбрани титуле шампиона света

FOTO: Tanjug/ AP Photo/Charlie Riedel

Argentina - Zelenortska Ostrva (prvo poluvreme, 0:0)

7' Za sada se igra tempom koji odgovara Zelenortskim ostrvima. Lopta je uglavnom na sredini terena gde se vodi velika borba uz dosta kontakata.

1' Meč u Majamiju je upravo krenuo!

Sastavi:

Argentina (4-4-2): Emilijano Martinez – Medina, Lisandro Martinez, Romero, Molina – Almada, Fernandez, Mek Alister, De Pol – Lautaro Martinez, Mesi.

Zelenorstska ostrva (4-1-4-1): Vozinja – Sidni Kabral, Dini, Piko, Moreira – Lenini – Žovane Kabral, Deroj Duarte, Laros Duarte, Mendeš – Da Kosta.

Uoči meča:

Argentina ulazi kao veliki favorit u ovom meču, što pokazuju i bukmejkeri koji su stavili kvotu na pobedu Mesija i družine na "samo" 1.16.

Pokazali su "gaučosi" u grupi protiv Austrije, Jordana i Alžira da su spremni da se bore da odbrane titulu šampiona sveta, a i sada joj je na meniju "hit" Mundijal. Vozinja i saigrači pokušaće da naprave novu senzaciju, nakon što su na opšte iznenađenje celog sveta izašli iz grupe ispred Urugvaja i Saudijske Arabije, pored prvoplasirane Španije.

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