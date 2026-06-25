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TOTALNI HAOS NA ULICAMA SAD! Nezapamćena tuča na Svetskom prvenstvu! Sevale pesnice i to pred meč odluke! (VIDEO)

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25. 06. 2026. u 20:04

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Nisu štedeli ruke navijači Ekvadora, pred odlučujuću utakmicu protiv Nemačke.

ТОТАЛНИ ХАОС НА УЛИЦАМА САД! Незапамћена туча на Светском првенству! Севале песнице и то пред меч одлуке! (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Twitter

Neočekivano užarena atmosfera vlada pred duel trećeg kola grupe E na Svetskom prvenstvu, u kojem se sastaju Ekvador i Nemačka, ali ne među dve selekcije, već na ulicama.

U samom centru Njujorka došlo je do žestokog navijačkog sukoba koji je podigao veliku prašinu. Vrela južnoamerička krv proključala je na čuvenom Tajms Skveru, gde su se navijači okupili i napravili uvertiru pre polaska ka "MetLife" stadionu u Nju Džersiju.

Iako su se na istoj lokaciji nalazile i pristalice nemačke reprezentacije, do incidenta i opšte tuče došlo je, potpuno neočekivano, unutar tabora Ekvadoraca.

Tačnije, pesnice su ukrstile dve zaraćene grupe navijača dva najveća i najpopularnija ekvadorska kluba – LDU iz Kitoa i Barselone iz Gvajakila.

Najpre je sve krenulo kao verbalno prepucavanje, da bi brzo preraslo u fizički obračun.

Sevali su udarci na sve strane, a u sekundi se stvorila ogromna gužva u koju se umešao veliki broj navijača Ekvadora, pa je njujorška policija morala hitno da interveniše kako bi smirila razjarene klupske neistomišljenike, pre nego što se upute na stadion da zajedno bodre nacionalni tim.

Posle ovoga, teško da će ih i bodrenje reprezentacije zbližiti...

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