KAKVE VESTI ZA RUSIJU! Doneta neverovatna odluka, cela nacija slavi!
Ruskim reprezentativcima biće ponovo omogućeno da se takmiče na Svetskom prvenstvu.
Tokom trajanja Svetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku, FIFA je povukla radikalan potez i otvorila vrata povratku ruskih selekcija na međunarodne turnire, što predstavlja presedan u modernom sportu.
Svetska kuća fudbala, na čelu sa Đanijem Infantinom, zvanično je potvrdila da su sve članice saveza dobile pozivnice za premijerno izdanje SP za igrače do 15 godina.
Ovaj istorijski turnir (U-15) održaće se od 22. do 31. oktobra u Azerbejdžanu, a među učesnicima će se naći i mlada reprezentacija Rusije. To će biti njihovo prvo zvanično takmičenje pod okriljem FIFA još od uvođenja rigoroznih sankcija u februaru 2022. godine.
Mada ova odluka deluje kao šokantna vest, teren za povratak Rusa pažljivo je pripreman mesecima unazad. Vodeći čovek FIFA, Đani Infantino, još u februaru je javno nagovestio ovakav epilog, otvoreno lobirajući za ukidanje sportske blokade, bar kada su u pitanju najmlađi.
"Moramo to da uradimo. Barem na nivou omladinskih selekcija. Ta zabrana apsolutno ništa nije postigla. Rigorozne sankcije samo su stvorile kontraefekat, izazivajući još više frustracije i mržnje među narodima, umesto da donesu rešenje.", rekao je Italijan.
Činjenica da su bili onemogućeni da učestvuju na evropskim i svetskim prvenstvima, ruski fudbal nije potpuno "nestao". Muška seniorska reprezentacija Rusije igrala je prijateljske utakmice van zvaničnog kalendara protiv država koje im nisu uvele sportske sankcije.
Zahvaljujući tome, „Zbornaja komanda“ je uspela da zadrži visok rejting i trenutno zauzima visoko 34. mesto na zvaničnoj FIFA rang listi. Nasuprot njima, ženska seniorska reprezentacija Rusije drži još bolju poziciju i nalazi se na 27. mestu svetske liste.
Povratak U15 selekcije u Azerbejdžanu mnogi vide kao „probni balon“ i prvi, ključni korak ka potpunom povratku ruskog fudbala u svetske okvire. Međutim, nema sumnje da će takva odluka FIFA sigurno izazvati različite reakcije i duboke podele u sportskoj javnosti.
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