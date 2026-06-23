Fudbal

BOGDANOVIĆ NAPRAVIO HAOS! Englezi ga "razapinju" zbog skandalozne izjave! Nije mu prvi put...

Slobodan Stošić

23. 06. 2026. u 08:41

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Digla se prašina oko detalja sa utakmice Belgija - Iran na Svetskom prvenstvu.

БОГДАНОВИЋ НАПРАВИО ХАОС! Енглези га разапињу због скандалозне изјаве! Није му први пут...

Foto: YT/printscreen/RTS

Bivši jugoslovenski reprezentativac i član madridskog Atletika, Rade Bogdanović, dao je brzopletu izjavu, koja je odjeknula u Evropi.

Da je znao da će ovo da se desi, pazio bi šta priča, pošto je napravio totalni zemljotres. Sve se desilo tokom meča Belgija - Iran (0:0, koji je završen bez golova.

Ipak, detalj iz 67. minuta kada je Natan Ngoj zaradio crveni karton, Bogdanović je izrekao kontroverznu rečenicu i napravio novi skandal.

Foto: Jutjub/Printskrin

- Nisam rasista, ali ovi crnci nemaju koncentraciju da izdrže duže od 60 minuta. Igrao sam s njima. Svoje igrače smo nekad morali da čuvamo da ne naprave grešku, sadašnji fudbal je takav. Na nivou Svetskog prvenstva ovo ne može da se desi - rekao je Bogdanović.

Posle njegove izjave reagovao je voditelj u studiju, koji je napomenuo da i reprezentacija Francuske ima mnogo tamnoputih igrača koji deluju koncentrisano tokom svih 90 minuta.

Nakon ovih reči stigle su opasne optužbe... Bogdanović je postao viralan u Evropi i svetu, a njegove izjave prenose se sa gađenjem. Hrvati su opleli jako, a stigao je i do Engelza... Čak je i čuveni "San" posvetio tekst njemu.

Španska Marka podsetila je i na ranije kontroverzne komentare Bogdanovića, navodeći da je 2019. godine tokom analize Borusije iz Dortmunda govorio o "četvorici crnaca u odbrani ekipe“.

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