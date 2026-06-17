PANIKA NA SVETSKOM PRVENSTVU! Zmije otrovnice zabrinule sve: "Ako je nagazite..."

FUDBALERI se na Svetskom prvenstvu susreću sa do sada neviđenim izazovima, a o njima je govorio kapiten Nemačke reprezentacije Džošua Kimih.

Markus Ulmer / imago sportfotodienst / Profimedia

Kapiten Nemačke, Džošua Kimih, otkrio je da su on i saigrači u kampu u Vinston-Sejlemu naišli na otrovnu bakroglavu zmiju (copperhead), vrstu koja je veoma rasprostranjena u Severnoj Karolini.

- Juče smo videli zmiju. Rečeno nam je da je otrovna. Ako vas ujede, morate u bolnicu. Ne mislim da ćete umreti, ali svakako može biti opasno. Imam osećaj da bi loše prošao svako ko bi slučajno stao na takvu zmiju - rekao je Kimih.

Nemac je priznao da je cela situacija u početku delovala zanimljivo, ali da se raspoloženje brzo promenilo kada su igrači saznali o kakvoj vrsti je reč.

- Kada čujete kakva je zmija i šta može da se dogodi ako vas ujede, vrlo brzo prestane da bude smešno. Došli smo da se pripremamo za najveći fudbalski turnir na svetu, a odjednom igrači gledaju u zemlju pre svakog koraka - dodao je Kimih.

Nemačka nije jedina reprezentacija koja se suočila sa ovakvim problemom. Slična upozorenja stigla su i iz kampova Švajcarske i Norveške. Švajcarci su čak obeležili deo svog trening centra kao „zonu zmija“, dok su Norvežani, koji su takođe smešteni u Severnoj Karolini, saznali da su bakroglave zmije veoma česte u tom području.

Vest nije oduševila kapitena Norveške, Kristian Torstveda.

- Nimalo mi se ne dopada to što čujem - kratko je poručio Torstved.

Bakroglava zmija spada među otrovne vrste koje nastanjuju jugoistočni deo SAD. Njeni ujedi retko su smrtonosni, ali zahtevaju hitnu medicinsku pomoć, zbog čega organizatori i timovi dodatno upozoravaju igrače na oprez tokom boravka van terena.

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