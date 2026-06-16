Fudbal

PRESEDAN NA SVETSKOM PRVENSTVU! Reprezentacija uradila nešto što nikad u istoriji nije niko!

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16. 06. 2026. u 06:07

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Fudbalska reprezentacija Tunisa imenovaće Ervea Revara za novog selektora.

ПРЕСЕДАН НА СВЕТСКОМ ПРВЕНСТВУ! Репрезентација урадила нешто што никад у историји није нико!

Julio Cesar AGUILAR / AFP / Profimedia

Šokantna odluka je doneta ekspresno posle debakla od Švedske rezultatom 1:5, koji je u potpunosti uzdrmao ambicije afričke selekcije.

Tunis je na Mundijal došao sa velikim ambicijama, ali je umesto toga doživeo katastrofu, što je odmah pokrenulo krizu u svlačionici i vrhu saveza.

Najpre je smenjen dosadašnji selektor Sabri Lamuši, a kako tvrde izvori bliski timu, čelnici Saveza su stupili u kontakt sa francuskim stručnjakom Erveom Renarom, koji se trenutno uopšte nije nalazio u ekipi na početku turnira.

Nikku / Xinhua News / Profimedia

Ako se ovaj posao ozvaniči, Tunis bi ušao u istoriju fudbala kao prva reprezentacija ikada koja je promenila selektora tokom samog Mundijala, što bi bio presedan bez premca na najvećoj svetskoj sceni.

U pojedinim izveštajima se navodi i da je već pripremljen plan da Renar hitno preuzme tim pre narednih utakmica protiv Japana i Holandije, ne bi li uspeo da odvede ekipu na pobedničku stazu i odvede je u narednu rundu takmičenja.

BONUS VIDEO: Selektor SAD Stiv Ker kupio deonice Majorke

 

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