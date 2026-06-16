SCENA KOJA JE MNOGIMA PROMAKLA! Potez Amerikanaca obilazi planetu! Iranci u čudu! (VIDEO)
Neverovatan prizor desio se na utakmici Iran - Novi Zeland, koji je završen bez pobednika.
Novozelanđani su dva puta vodili protiv azijske selekcije, ali je Iran uspeo da dođe do remija i upiše bod na startu takmičenja u grupi G.
Fudbaleri Irana, kao što je poznato, mogli su samo danas da prisustvuju utakmici u Los Anđelesu, posle čega su odmah morali da napuste Sjedinjene Američke Države i vrate se u svoj kamp.
Međutim, jedan detalj na SoFi stadionu u Inglvudu obišao je svet, a to su momenti kada je intonirana himna Irana.
Preciznije, jedan deo navijača odlučio je da zvižducima isprati iransku himnu, čime su jasno stavili na znanje šta misle o njima.
U istom trenutku se sve to moglo čuti i u direktnom prenosu preko malih ekrana, ali uprkos tome gostujući fudbaleri ostali su bez reakcije i nastavili da pevaju svoju himnu.
BONUS VIDEO: Ovako se u Madridu slavila 15. titula u Ligi šampiona
Preporučujemo
URUGVAJ SE PROVUKAO! Ronaldov saigrač dao gol, a spasilac je bio on! (VIDEO)
16. 06. 2026. u 02:04
NOVO IZNENAĐENjE NA MUNDIJALU! Belgija razočarala protiv Egipta
15. 06. 2026. u 22:58
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SPEKTAKL U DALASU: Holandija započinje avanuturu na Svetskom prvenstvu protiv uvek neugodnih "samuraja"
POSLE dugog čekanja, Holandija konačno započinje svoju avanturu na Svetskom prvenstvu 2026, a prva prepreka u grupi "F" biće uvek neugodni Japan (22.00). Duel na "AT&T stadionu" u Arlingtonu, Teksasu mogao bi odmah da pokaže koliko daleko obe selekcije mogu da doguraju na ovom turniru.
14. 06. 2026. u 08:00
ČUDO NA MUNDIJALU! Španiji nije pomogao ni Lamin Jamal, kiks protiv Zelenortskih Ostrva!
Zelenortska Ostrva uspela su da odigraju nerešeno protiv Španije (0:0) i prirede ogromno iznenađenje u prvom kolu grupe H.
15. 06. 2026. u 19:56 >> 15:48
ŠTA JE BRE OVO? Misteriozna životinja snimljena u Mačvi (VIDEO)
Kratak video, za koji se navodi da je nastao iz vozila na području Mačve.
13. 06. 2026. u 20:49
Komentari (0)