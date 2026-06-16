Fudbal

SCENA KOJA JE MNOGIMA PROMAKLA! Potez Amerikanaca obilazi planetu! Iranci u čudu! (VIDEO)

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16. 06. 2026. u 05:35

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Neverovatan prizor desio se na utakmici Iran - Novi Zeland, koji je završen bez pobednika.

СЦЕНА КОЈА ЈЕ МНОГИМА ПРОМАКЛА! Потез Американаца обилази планету! Иранци у чуду! (ВИДЕО)

foto: Michele Ursi / Alamy / Profimedia

Novozelanđani su dva puta vodili protiv azijske selekcije, ali je Iran uspeo da dođe do remija i upiše bod na startu takmičenja u grupi G.

Fudbaleri Irana, kao što je poznato, mogli su samo danas da prisustvuju utakmici u Los Anđelesu, posle čega su odmah morali da napuste Sjedinjene Američke Države i vrate se u svoj kamp.

Nayra Halm / Zuma Press / Profimedia

Međutim, jedan detalj na SoFi stadionu u Inglvudu obišao je svet, a to su momenti kada je intonirana himna Irana.

Preciznije, jedan deo navijača odlučio je da zvižducima isprati iransku himnu, čime su jasno stavili na znanje šta misle o njima.

U istom trenutku se sve to moglo čuti i u direktnom prenosu preko malih ekrana, ali uprkos tome gostujući fudbaleri ostali su bez reakcije i nastavili da pevaju svoju himnu.

BONUS VIDEO: Ovako se u Madridu slavila 15. titula u Ligi šampiona 

 

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