SCENA KOJA JE MNOGIMA PROMAKLA! Potez Amerikanaca obilazi planetu! Iranci u čudu! (VIDEO)

Neverovatan prizor desio se na utakmici Iran - Novi Zeland, koji je završen bez pobednika.

foto: Michele Ursi / Alamy / Profimedia

Novozelanđani su dva puta vodili protiv azijske selekcije, ali je Iran uspeo da dođe do remija i upiše bod na startu takmičenja u grupi G.

Fudbaleri Irana, kao što je poznato, mogli su samo danas da prisustvuju utakmici u Los Anđelesu, posle čega su odmah morali da napuste Sjedinjene Američke Države i vrate se u svoj kamp.

Međutim, jedan detalj na SoFi stadionu u Inglvudu obišao je svet, a to su momenti kada je intonirana himna Irana.

Preciznije, jedan deo navijača odlučio je da zvižducima isprati iransku himnu, čime su jasno stavili na znanje šta misle o njima.

Deafening mix of boos and cheers for the Iran national anthem. pic.twitter.com/7jjBNYhazf — Ben Jacobs (@JacobsBen) June 16, 2026

U istom trenutku se sve to moglo čuti i u direktnom prenosu preko malih ekrana, ali uprkos tome gostujući fudbaleri ostali su bez reakcije i nastavili da pevaju svoju himnu.

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