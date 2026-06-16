SKANDAL NA MUNDIJALU! Policija izbacila reprezentativce iz autobusa! Droga je bila razlog! (VIDEO)
Neverovatne scene desile su se tokom Svetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku.
Fudbalska reprezentacija Urugvaja remizirala je protiv Saudijske Arabije na startu Mundijala, ali je južnoamerička selekcija doživela neprijatnost pred meč duel F grupe na šampionatu sveta u Centralnoj Americi.
Još pre početka turnira pričalo se o stvarima koje nemaju veze sa fudbalom, nego o samom sportu, pa je tako sudbina reprezentacije Irana na Mundijalu bila "centar svega".
Istina, ni start takmičenja nije prošao u boljem svetlu, zbog čega je viđena situacija da je sudija iz Somalije vraćen u Istanbul posle sletanja na Floridu, zatim je jedan od arbitara zaduženih za VAR tehnologiju bio predmet istrage zbog problematičnog znaka rukom pred jednu utakmicu,
Poslednja kontroveza vezana je za reprezentaciju Urugvaja. Oni su pred utakmicu protiv Saudijaca, po dolasku na Floridu, doživeli ogromnu neprijatnost jer su ih pripadnici policije izveli iz timskog autobusa, a potom pretresali na prisustvo droge.
Urugvajci su, srećom, uspešno prošli ovaj "test", posle čega je izboren i remi protiv Saudijske Arabije 1:1, golom Maksija Arauha.
BONUS VIDEO: Selektor SAD Stiv Ker kupio deonice Majorke
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