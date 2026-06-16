Fudbal

SKANDAL NA MUNDIJALU! Policija izbacila reprezentativce iz autobusa! Droga je bila razlog! (VIDEO)

Новости онлине

16. 06. 2026. u 03:43

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Neverovatne scene desile su se tokom Svetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku.

СКАНДАЛ НА МУНДИЈАЛУ! Полиција избацила репрезентативце из аутобуса! Дрога је била разлог! (ВИДЕО)

Foto: Douliery Olivier/ABACA/Abaca Press/Profimedia/Printskrin/YT/NBCNews

Fudbalska reprezentacija Urugvaja remizirala je protiv Saudijske Arabije na startu Mundijala, ali je južnoamerička selekcija doživela neprijatnost pred meč duel F grupe na šampionatu sveta u Centralnoj Americi.

Još pre početka turnira pričalo se o stvarima koje nemaju veze sa fudbalom, nego o samom sportu, pa je tako sudbina reprezentacije Irana na Mundijalu bila "centar svega".

Istina, ni start takmičenja nije prošao u boljem svetlu, zbog čega je viđena situacija da je sudija iz Somalije vraćen u Istanbul posle sletanja na Floridu, zatim je jedan od arbitara zaduženih za VAR tehnologiju bio predmet istrage zbog problematičnog znaka rukom pred jednu utakmicu,

Uruguay Football Team arrived in the United States for the World Cup and were greeted by sniffer dogs and full security checks. What a joke.
by u/Educational_Baller30 in sportsgossips

Poslednja kontroveza vezana je za reprezentaciju Urugvaja. Oni su pred utakmicu protiv Saudijaca, po dolasku na Floridu, doživeli ogromnu neprijatnost jer su ih pripadnici policije izveli iz timskog autobusa, a potom pretresali na prisustvo droge.

Urugvajci su, srećom, uspešno prošli ovaj "test", posle čega je izboren i remi protiv Saudijske Arabije 1:1, golom Maksija Arauha.

BONUS VIDEO: Selektor SAD Stiv Ker kupio deonice Majorke 

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO I ONO NA DORĆOLU: Matija Bećković na sceni teatra humanosti Fondacije Mozzart

"OVO I ONO" NA DORĆOLU: Matija Bećković na sceni teatra humanosti Fondacije Mozzart