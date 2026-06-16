NE POMAŽE NI MUSLERA! Ovako su Saudijci poveli protiv Bijelsinog tima! (VIDEO)

Nije mogao ništa golman Estudijantesa posle šuta Abdulaha Al Amrija.

AP Photo/Marta Lavandier

Fudbaleri Saudijske Arabije šokirali su Urugvaj u završnici prvog poluvremena i stigli do vođstva srećnim pogotkom Abdulelaha Al Amrija.

Branio je sve i svašta u završnici prvog poluvremena Fernando Muslera, u 37. minutu fenomenalno zaustavio udarac Al Amrija, potom imao još jednu dobru intervenciju.

Međutim, u 41. minutu usledio je trenutak koji je potvrdio da nijedan čuvar mreže nijje svemoguć.

Posle jednog kornera Muhamed Kano je šutirao glavom, Muslera pročitao gde će lopta otići, uspeo da odbrani i kratko interveniše, ali je Al Amri stigao do nje pre uspavanih defanzivaca "Urusa" i zatresao mrežu za 1:0.

Kako je to izgledalo, pogledajte:

BONUS VIDEO: Selektor SAD Stiv Ker kupio deonice Majorke