Sva dešavanja sa Svetskog prvenstva u SAD i utakmice iz Inglvuda pratite uživo iz minuta u minut.

Foto: Tanjug / AP Photo/Mark J. Terrill

IRAN - NOVI ZELAND 0:1

STADION: SoFi u Inglvudu. KAPACITET: 70.492. SUDIJA: Cezar Arturo Ramos (Meksiko).

IRAN: Beiravand - Rezajan, Nemati, Halizadeh, Mohamadi - Jusefi, Godos, Ezatolahi, Mohebi - Mohanlu, Taremi.

NOVI ZELAND: Krokombi - Pejn, Surmen, Boksal, Kasase - Bel, Stamenić - Mekkouat, Sing, Džast - Vud.

TOK UTAKMICE

12. minut - Pokazuje Novi Zeland još više zube favorizovanim Irancima, ali Sing je iz povoljne pozicije uspeo da se obruka u svom debitantskom učešću na SP.

7. minut - GOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! Džast je dao istorijski gol za Novi Zeland, koji prvi put vodi protiv neke reprezentacije na Mundijalu! Vud je zadržao loptu, pa potom i spustio Elijahu Džastu, koji nije pogrešio - 0:1!

6. minut - Arija Jusefi je prvi zapretio, uputivši šut u okvir Krokombijevog gola, ali je golman Novozelanđana bio na mestu!

1. minut - Duel je počeo!

PRE MEČA

02.56 - Idu himne, prvo iranska, potom Novog Zelanda.

02.55 - Akteri izlaze na teren, predvođeni sudijom Meksikancem, Arturom Ramosom.

02.51 - Novi Zeland je u istoriji SP ostao upamćen kao jedina selekcija koja jedina nije izgubila meč na celom šampionatu u Južnoj Africi 2010. a nije prošla grupu.

🇮🇷 Iran XI: Beiranvand; Rezaeian, Nemati, Khalilzadeh, Mohammadi; Yousefi, Ghoddos, Ezatolahi, Mohebi; Moghanlou, Taremi.



🇳🇿 New Zealand XI: Crocombe; Payne, Surman, Boxall, Cacace; Joe Bell, Stamenić; McCowatt, Sarpreet Singh, Just; Wood. — World Cup 2026 Daily (@TotalFootball) June 16, 2026

Remizirali su sa Slovačkom i Italijom (po 1:1), bez golova odigrali protiv Paragvaja (0:0), međutim, poraz kasnijeg šampiona Španije, koštao ih je prolaska grupne faze.

Ovo je njihovo treće učešće na Mundijalima, premijerno u Španiji 1982. je bilo neslavno, pošto su poraženi u sva tri duela, od Škotske 2:5, SSSR 0:3 i Brazila 0:4.

Tim Payne is in the zone. 🇳🇿



Find out where to watch the #FIFAWorldCup! 👇 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 16, 2026

02.46 - Iran je do sada igrao na šest Mundijala i nikad nije uspevao da prođe grupu. Ovo mu je sedmo Svetsko prvenstvo, a pokušaće da napravi korak dalje u odnosu na 1978, 1998, 2006, 2014, 2018. i 2022.

Rekordan broj bodova osvojili su u Rusiji pre osam godina, kada su osvojili četiri boda, ali nisu prošli tešku grupu. U konkurenciji Španije, Portugala i Maroka, savladali su afričku selekciju (1:0), remizirali sa Ronaldom i ekipom (1:1), a minimalcem poraženi od Španaca (0:1), te su završili kao trećeplasirani u grupi.

02.42 - Izašli su sastavi za utakmicu u Inglvudu, selektori kreću sa najjačim oružjima.

02.35 - Biće zanimljivo videti u ovom duelu okršaj najvećih zvezda timova, pomenutog Taremija s jedne i Krisa Vuda, napadača Notingem Foresta s druge strane.

UVOD

Zavesu na mečeve ovog dana, spuštaju u Grupi G selekcije Irana i Novog Zelanda. Njihov okršaj predstavljaće borbu za jedno od mesta koje vodi u narednu fazu takmičenja.

Nema sumnje da je utakmica u Inglvudu dobila veliki značaj i pre samog početka, budući na ratnu situaciju koja vlada između SAD i Irana. Čak jedanaestorici članova iranske delegacije nije omogućeno da uđu na američko tlo i dobiju vizu, među kojima je i predsednik Fudbalskog saveza, Mehdi Tadž.

Iran je tokom kvalifikacija morao da prođe tri kruga i u njima je ostavljao iza sebe najveću senzaciju dosadašnjeg Mundijala, Katar, kao i Uzbekistan, ali su se na kraju sve tri pomenute selekcije plasirale na završni turnir.

Najveća zvezda Iranaca je Mehdi Taremi, fudbaler sa preko 100 mečeva i 60 postignutih golova. Napadač Olimpijakosa će biti ogromna uzdanica "domaćih" i u ovom duelu, u koji ulaze posle tri uzastopne pobede tokom pripremnog perioda. Iranci su savladali Mali (2:0), Gambiju 3:1 i deklasirali Kostariku sa 5:0, dok su jedini poraz u ovoj godini doživeli od Nigerije (1:2), takođe, u prijateljskom meču.

Nasuprot njima, Novozelanđani su došli na Svetsko prvenstvo bez pobede u prethodna dva učešća, na kojima su pretrpeli svih šest poraza. Tokom priprema, gubili su od Engleza (0:1), Haitija (0:4) i Finske (0:2), dok su jedino savladali Čile sa 4:1.

Photo: Chris Arjoon/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia Iako je ragbi nacionalni sport na Novom Zeladu, mnogi reprezentativci igraju po klubovima širom Evrope. Fudbalskim fanovima u Srbiji biće zanimljivo da vide nekadašnjeg vezistu Crvene zvezde, Marka Stamenića, člana Šefild junajteda, koji je takođe deo selekcije.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“