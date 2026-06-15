HAOS I NEVERICA NA MUNDIJALU: Avion sa reprezentativcima hitno zasutavljen, utakmica se otkazuje?!

SABOTAŽA na Svetskom prvenstvu?!

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Urugvaja suočila se sa ozbiljnim problemima uoči prvog meča na Svetskom prvenstvu, nakon što je njen put iz Meksika ka Sjedinjenim Američkim Državama odložen nekoliko sati. Urugvajski fudbalski savez (AUF) odgovornost za nastalu situaciju prebacio je na FIFA.

Urugvajci bi trebalo da otvore grupnu fazu utakmicom protiv Saudijske Arabije u Majamiju u ponedeljak od 18 časova po lokalnom vremenu, ali je planirani let iz Kankuna morao da bude otkazan jer avion nije imao neophodnu dozvolu za ulazak u SAD.

Prema navodima južnoameričkih medija, letelica namenjena urugvajskoj delegaciji nije posedovala kompletnu dokumentaciju koju zahtevaju strogi propisi Sjedinjenih Američkih Država, zbog čega je polazak ka Floridi zaustavljen. AUF je hitno pokušao da pronađe alternativno rešenje i obezbedi novi avion za prevoz ekipe.

Nakon problema sa prvobitnim letom angažovana je druga letelica, ali je kašnjenje već napravilo velike poremećaje u rasporedu reprezentacije. Delegacija predvođena selektorom Marselom Bjelsom ostala je u hotelskom kompleksu Majakoba u Kankunu, gde je čekala dozvolu za nastavak puta.

AUF je u nedelju saopštio da je do odlaganja došlo zbog okolnosti van njihove kontrole.

"Zbog problema koji nisu bili u nadležnosti AUF, polazak iz Meksika je odložen. Ekipa se odmara u hotelu. Novo vreme polaska koje je odredila FIFA je 16.15“, navodi se u saopštenju urugvajskog saveza.

Na pitanje da li je FIFA odgovorna za nastale probleme, predstavnik AUF odgovorio je potvrdno.

Zbog kašnjenja Urugvajci su propustili deo planiranih zvaničnih aktivnosti pred utakmicu. Medijske obaveze u Majamiju morale su da budu pomerene, a obavezna FIFA konferencija za novinare nije održana u predviđenom terminu.

Selektor Marselo Bjelsa i defanzivac Hose Marija Himenez trebalo je da se obrate medijima u 18.45 po lokalnom vremenu, ali je konferencija održana tek u 20 časova.

FIFA je potom reagovala saopštenjem u kojem je navela da je problem nastao zbog greške avio-kompanije u vezi sa dozvolom za let.

Urugvaj je u nedelju ujutru ipak odradio trening u Kankunu, ali je neizvesnost oko puta dodatno otežala pripremu ekipe za premijerni duel na turniru. Delegacija je imala striktan rok da stigne u Majami, a prema planu FIFA i američkih vlasti, dolazak je morao da bude završen najkasnije nekoliko sati pre početka utakmice.

Selektor Bjelsa je više puta kritikovao organizaciju velikih takmičenja u Sjedinjenim Američkim Državama. Tokom Kopa Amerike 2024. godine, selektor Urugvaja ocenio je da turnir nije bio organizovan na profesionalnom nivou i oštro kritikovao rad južnoameričke fudbalske konfederacije.

Bjelsa je tada govorio i o aferi "FIFA gejt", navodeći da su reakcije institucija u prošlosti često bile povezane sa zaštitom sopstvenih interesa.