PRVO kolo Grupe A na Svetskom prvenstvu 2026 donosi zanimljiv duel selekcija Južne Koreje i Češke koje će na "Stadionu Akron" u Zapopanu pokušati da naprave važan korak ka nokaut fazi.

Ulises RUIZ / AFP / Profimedia

Češka - Južna Koreja 1:2

DRUGO POLUVREME

83′ Kakva prilika za Hložeka! Ponovo Češka pravi probleme iz auta, Hložek je bio u velikoj prilici, odlično reaguje odbrana Koreje!

GOOOOL, GOOOOL! Preokret Južne Koreje u svega desetak minuta razmaka! Strelac je rezervista Hjeon Gju Oh i to na asistenciju In boma Hvana. Kakva partija veziste Fajenorda.

77" Souček pogađa mrežu, ali ipak ofsajd. Ostaje 1:1.

69' Hong pravi dvostruku izmenu. Izlaze Li i već umorni Son, a ulaze Eom i Oh.

GOOOOOOOL! Kratko je trajala prednost Čeha, vraća se Južna Koreja u život, i to na kakav način. Prosuo je magiju bivši vezista Crvene zvezde In bom Hvan po terenu stadiona u Gvadalahari. Fintom šuta bacio golmana i štopera protivničke selekcije i potom u maniru najvećih zvezda današnjice 'bocnuo' loptu u malu mrežu.

62' Koreja odmah menja, ali Kuber je sve šokirao reakcijom. Kakav šok za Koreju nakon što su dominirali sredinom terena i ređali šanse preko Sona. Stoga i ne iznenađuje ekspresna reakcija selektora koji uvodi Hi-Čan Hvanga umesto Džae-Sung Lija. Samo nekoliko minuta kasnije trostruka izmena u Češkoj: Hložek, Čori i Sadilek menjaju Šulca, Šika i Provoda. Koubek je očigledno osetio da su njegovi igrači iscrpljeni i da mu treba sveža krv kako bi odbranio teško stečenu prednost.

GOOOOOOOL! Vodi evropska reprezentacija od 59. minuta. Strašan prekid češke reprezentacije. Coufal je ubacio loptu iz auta pred gol rivala, a kapiten Krejči najviše skočio i glavom je ubacio u mrežu za šok Južne Koreje.

56" Dominacija Koreje! Kakva je to šansa bila za Sona. Ostao je potpuno sam, šutirao je sa sedam metara, ali je Kovar fantastično odbranio, skratio je ugao i rezultat je ostao 0:0.

49" Kakva šansa Južne Koreje! Češka se raspada. Hvang je šutirao unutar kaznenog prostora, Kovar je odbranio. Lopta je špotom došla do Sona koji je iz pada šutirao, golman Češke je još jednom intervenisao.

46" Nadamo se da će drugo poluvreme biti bolje od prvog, a nije ni teško.

PRVO POLUVREME

45" Kraj prvog poluvremena. Utakmica za zaborav. Češka kao da nije došla na Svetsko prvenstvo. Južna Koreja je nešto pokušavala, uputili su osam šuteva, ali samo jedan u okvir gola. Evropljani katastrofalni.

SON GOES CLOSE FOR SOUTH KOREA!!!



South Korea 🇰🇷 0–0 Czechia 🇨🇿 pic.twitter.com/UHvp6DOCLZ — World Cup Arena (@WC2026Arena) June 12, 2026

38 " Dugo se ništa konkretno nije dogodilo. Pokušao je to da promeni Son u 38. minutu udarcem sa oko 25 metara udaljenosti, ali je šutirao visoko preko prečke. U svega šezdesetak sekundi kapiten južnokorejske reprezentacije dva puta preti rivalu. Stuštio se sada ka golu, prošao pored trojice, četvorice čeških reprezentativaca, ali je slabijom, levom nogom, gađao dva, tri metra pored stative.

16' Evo i Čeha! Najopasniji Čeh Patrik Šik je šutirao iz blizine nakon centaršuta po zemlji sa desne strane. Međutim, jedan od odbrambenih igrača mu je blokirao šut u korner, koji Kufal nije najbolje iskoristio.

11′ Prva šansa na utakmici. Prvu priliku imala je Koreja. Li Đae Sung odložio je za Sona koji je šutirao, ali je Krejči blokirao u poslednjem trenutku. Azijska reprezentacija bolja u prvih 11 minuta igre.

1" Počela je i druga utakmica prvog kola Grupe A.

SASTAVI

Južna Koreja: Sung Gju Kim - Han Beom Li, Kim Min Džej, Gi Hjuk Li - Jung Vu Seol, Hvang, Paik, Tae, Seok Li - Kang In Li, Džej Sung Li, Hjung Min Son.

Češka: Kovar - Čaloupek, Hranac, Krejči - Cufal, Suček, Sojka, Zeleni - Šulc, Provod, Šik.

Uoči meča

Prvo kolo Grupe A na Svetskom prvenstvu 2026 donosi zanimljiv duel selekcija Južne Koreje i Češke koje će na "Stadionu Akron" u Zapopanu pokušati da naprave važan korak ka nokaut fazi.

Južna Koreja stiže na svoj 12. Mundijal, što je rekord među azijskim selekcijama. Tim koji sa klupe predvodi legendarni Hong Mjun Bo prošao je kvalifikacije bez poraza, uz čak 11 pobeda i 40 postignutih golova.

Korejci su odličnu formu potvrdili i u pripremnom periodu, ubedljivo savladavši Trinidad i Tobago sa 5:0, a potom i El Salvador.

Najveća nada azijske selekcije ponovo je kapiten Hjon Min Son, koji je na samo dva gola od postavljanja rekorde reprezentacije. Napadač Los Anđelesa direktno je učestvovao u četiri od poslednjih deset pogodaka Južne Koreje na Svetskim prvenstvima i biće glavni adut "azijskih tigrova" i ovoga puta.

Podršku će mu pružati Li Kang In, Hvan Hi Čan i Li Džae Sung... dok će odbranom komandovati as Bajern Minhena, Kim Min Džae i jasno je da nominalni domaćini imaju sastav dovoljno kvalitetan da se nađe u narednoj fazi, pogotovo jer dalje prolazi 32/48 nacija koje nastupaju na SP.

S druge strane, Česi su do Svetskog prvenstva stigli težim putem, kroz evropski baraž. Posle dramatičnih penal-serija protiv Irske i Danske, uspeli su da izbore prvi nastup na Mundijalu još od Nemačke 2006. godine.

Iako nisu među favoritima turnira, selekcija koju vodi iskusni Miroslav Kubek dolazi u Ameriku na krilima šest uzastopnih pobeda u svim takmičenjima/prijateljskim mečevima i velikom dozom samopouzdanja.

Glavno oružje Čeha su prekidi. Čak polovina golova u kvalifikacijama postignuta je posle kornera ili slobodnih udaraca, a u vazdušnim duelima prednjače uvek neugodni Tomaš Souček i Patrik Šik koji je godinama najbolji fudbaler reprezentacije.

Šik je postigao pet golova u kvalifikacijama i ponovo će biti najveća opasnost po protivnički gol, a u redovima Češke nadaju se da će ponoviti svoje nastupe sa Evropskog prvenstva 2021. godine kada je bio najbolji strelac turnira.

Koreja ima više brzine i međunarodnog iskustva, ali Česi poseduju fizičku snagu i opasni su u svakom prekidu. Očekuje se tvrd meč sa malo rizika, jer bi poraz već na startu značajno zakomplikovao situaciju u grupi, pa zbog toga predlažemo "iks" na poluvremenu ili kraju meča.