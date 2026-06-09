"BRUKA I SRAMOTA"! Bivši reprezentativac Srbije brutalno udario po igračima koji se nisu odazvali Veljku Paunoviću
KADA smo mislili da ne može gore desilo se ono najgore. Nakon što nismo izborili vizu za Svetsko prvenstvo doživeli smo dva šamara od kojih će obrazi još dugo da bride.
Zelenotorska ostva i Meksiko su ponizili Srbiju, a ono što je najgore veći broj igrača se nije odazvalo novom selektoru Veljku Paunoviću.
Tim povodom oglasio se i bivši reprezentativac Antonio Rukavina, koji nije štedeo kritike na račun igrača koji su, kako kaže, izneverili nacionalni tim.
- Velika je sramota svih tih igrača što se nisu odazvali pozivu i došli na okupljanje. Kad počne Liga nacija i kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2028, svako od njih bi bio ljut da ne dobije poziv. Ogroman broj reprezentativaca poneo se neprimereno prema dresu Srbije i poslao lošu poruku svim igračima - rekao je Rukavina za „Žurnal“.
On je posebno naglasio da selektor Veljko Paunović nije zaslužio takav odnos igrača.
- Selektor Veljko Paunović nije zaslužio takav odnos. Njega smo toliko čekali i želeli da dođe, a sada da mu se priređuje ovako nešto – stvarno je ružno”, dodao je bivši reprezentativac.
Rukavina je podsetio i na ranije generacije i odnos prema državnom dresu, ističući da je tada reprezentacija bila svetinja bez obzira na klupske obaveze i umor.
- Reprezentacija nam je bila svetinja. I mi smo bili umorni, igrali po tri takmičenja, ali smo to prevazilazili željom da igramo za državni tim. Dešavalo se da utakmice nisu bile ni previše važne, ali smo svi dolazili. Hemija je bila najvažnija i niko nije želeo da propušta okupljanja - rekao je Rukavina.
On je dodao da su i najveća imena srpskog fudbala uvek dolazila na poziv selektora, bez obzira na klupski status i broj utakmica u sezoni.
- Nažalost, mnogo toga se promenilo u poslednjih pet godina. Mi smo jedva čekali pozive, pomerali odmore. Zamislite da nisu dolazili igrači poput Vidića, Ivanovića, Kolarova ili Stankovića, koji su igrali u najvećim klubovima i imali teške sezone. Svi su se odazivali i sa 60 utakmica godišnje u nogama - zaključio je Rukavina.
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